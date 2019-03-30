600 TL Altı En İyi Akıllı Telefonlar Hangileridir?

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Bu yazımızda 600 TL altı en iyi akıllı telefonlar hangileri buna cevap vermek istedik. Bu fiyat aralığında seçebileceğiniz çok sayıda cihaz bulunuyor ancak bunlar arasında kaybolmadan önce listemize göz atarak daha iyi bir fikir sahibi olabilirsiniz.

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600 TL Altı En İyi Akıllı Telefonlar

Hiking A15 – 580 Lira

5.5 inç ekranıyla dikkat çeken Hiking A15, 600 TL telefonlar arasında en büyük ekranlı model durumunda. Bu da kendisini oldukça cazip kılıyor. Bununla birlikte 2 GB RAM'i bulunuyor ve bu da fiyat seviyesine göre oldukça iyi. Batarya tarafında 2500 mAh gayet yeterli. Dahası çift hat desteği dahi mevcut. Hiking A15 bu fiyatta kesinlikle en iyi telefon durumunda.

Sunny SS4G1 Luna – 580 Lira

Sunny SS4G1 Luna telefonunu daha önce duymamış olabilirsiniz. Biz de duymadık. Ancak bu fiyat aralığında cihaz tam tamına 4000 mAh batarya sunmayı başarıyor. Belirtelim, çoğu daha yüksek çözünürlüklü ve daha büyük ekranlı amiral gemisi telefonlar dahi 4000 mAh batarya seviyesine çıkmıyor. Luna tek şarj da en az birkaç gün kullanım sunacaktır.

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C5 Mobile Noa 4.5G – 500 Lira

C5 Mobile Noa 4.5G yukarıdaki iki telefonun ortasında bir yerlerde. Ne en büyük ekranı sunuyor ne de en yüksek pil kapasitesi ile geliyor. Ancak fiyatı itibariyle onlardan daha uygun ve hala 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı vaat ediyor. Bataryası ise A15 gibi 2500 olmak yerine 3050 mAh'de seyrediyor. Gövde oranı %70 ve çoğu modelden daha yüksek.

Hiking A1 – 360 Lira

Hiking A1 listenin en ucuz telefonu. 600 TL altı telefonlar listemizde özellikleri ile biraz daha mütevazi bir yerde. Ancak yalnızca 360 TL olması kendisini cazip kılıyor. Buna karşılık hala 5.0 inç büyüklüğünde bir ekran sunmayı başarıyor. 1800 mAh bataryası normal bir kullanımda günü çıkaracaktır. 8 GB dahili depolama alanı ve 1 GB RAM'i bulunuyor. Ekranı IPS ve bu da oldukça iyi. Aynı zamanda sadece 126 gram ve en hafif telefonlardan biri.

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