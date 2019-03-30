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iPhone'lar dikkat çekici cihazlardır ancak pilleri bir kez zayıfladığında tüm çekiciliğini kaybederler. Bu yüzden içerdeki bataryaya iyi bakmak ve her zaman doğru şekilde şarj etmek önemlidir. Peki iPhone en iyi nasıl şarj edilmelidir?

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iPhone En İyi Nasıl Şarj Edilmelidir?

Bu makalede iPhone pilinizin genel ömrünü artırmak ve daha uzun yıllar en iyi performansta çalışmasını sağlamak için bilmeniz gerekenleri açıklıyoruz.

Gece şarjda bırakmak zararlı mıdır?

Akıllı telefonları şarj etmenin en yaygın yolu yatağa girdiğiniz zaman onları prizde bırakmak ve daha sonra sabaha dek şarj olmalarını sağlamaktır. Bu pillerin şarj olması genel olarak çok uzun sürdüğü için anlamlı görünebilir.

iPhone'lar, lityum-iyon pilleri kullanıyor. Bunlar daha ​​hızlı, daha uzun süre dayanıyor ve küçük alanda yüksek güç yoğunluğu sunuyor. Bunların hepsi iyi özellikler ancak bu piller için gerçekten iyi olmayan şey yüzde 0'a inmeleridir. Apple, diğer makalar gibi bir iPhone'un pilinin yüzde 40 ila 80 arasında şarj edilmesini önerir.

En iyi çözüm telefonunuzu gün içerisinde periyodik olarak şarj etmektir. Ayrıca bir istisna vardır: iPhone'un pilini en güçlü formda tutmak için ayda bir kez şarjı boşaltıp tam dolum yapmak gerekir.

Herhangi bir şarj cihazını kullanmalı mıyım?

Mümkünse, cihazınızla birlikte verilen şarj cihazını kullanmalısınız. Bir iPad'iniz varsa, birlikte gelen şarj cihazı da uyumludur ve aslında iPhone'unuzu kendi şarj cihazından daha hızlı şarj edebilir. Apple mağazasında çeşitli üçüncü taraf çözümler de bulunuyor.

Bazı durumlarda cihazlara zarar verdiği bilinen bazı ucuz ürünlerden kaçının.

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Hızlı şarj zararlı mıdır?

Hızlı şarj elbette cihazın bataryasının daha çok ısınmasına neden olur. Isı genel olarak bataryalar için zararlıdır. Ancak hızlı şarj destekli olan iPhone'larda bu etki daha azdır. Hızlı şarj desteklemeyen modellerde bu nedenle orijinal şarj cihazını kullanmalısınız.

iPhone'unuzda kalın bir koruyucu kılıf varsa, hızlı şarj aleti kullanırken çıkarmanız iyi bir fikir olabilir, böylece ısı kolayca dağılır ve pilin kapasitesine zarar vermez.

iPhone'umu bir süreliğine kullanmazsam ne olur?

Cihazınız olmadan seyahat etmek istediğinizde veya cihazınızı birkaç hafta veya ay boyunca kullanmamanız gerektiğinde, kapatmadan önce yaklaşık %50 oranında şarjı olduğundan emin olun.

Bu oran, pilin ölmesini engeller. Pil kapalıyken bile hala yavaş ama sabit bir şekilde şarj kaybeder. Ancak %50'lik şarjını kaybetmesi genelde 6 aydan kısa sürmez. Adımlar bunlardı. En önemlisi iPhone'un şarjını %40 ile 80 arasında tutmaktır.

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