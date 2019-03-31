REKLAMLAR

Pil ömrü en uzun akıllı telefonlar merak edilen konular arasında yer alıyor. Telefonlarda batarya kapasitesi önemli olsa da, günün sonunda pil ömrünü belirleyen faktör cihazın ekran çözünürlüğü, ekran boyutu, çipseti ve diğer yazılım detayları oluyor. Dolayısıyla pil kapasitesi kendi başına bir belirleyici değil. İşte testlerde en uzun pil ömrü gösteren cihazlar.

REKLAMLAR

Pil Ömrü En Uzun Akıllı Telefonlar

Huawei Mate 10 Pro (14:39)

Mate 10 Pro yaşlanıyor olabilir ancak 4.000 mAh batarya ve güç yönetimi özellikleri, özellikle sonraki Huawei telefonları cihazı tam bir pil ömrü canavarı yapıyor. Cihaz 15 saate yakın kullanım ömrü sunuyor. Apple'ın orijinal iPhone X'inden yaklaşık 4 saat daha uzun. Ayrıca, diğer aygıtları akıllı telefonunuzdan şarj etmenize izin veren Mate 10 Pro'daki ters şarj modunu da beğeneceksiniz.

Galaxy S10 Plus (12:35)

Samsung'un en yeni büyük ekranlı telefonundaki 4.100 mAh batarya, 6.4 inç Dinamik AMOLED ekranı besliyor. Galaxy S10 Plus testlerde 12.5 saatten fazla pil ömrü sunuyor. Uzun ömürlü batarya, S10 Plus'taki güç yönetimi modunun sadece bir parçası. Yeni S10 telefonlar, diğer cihazları – evet, hatta iPhone'ları – kablosuz olarak S10'un arkasına yerleştirerek şarj etmenizi sağlayan bir kablosuz PowerShare özelliği sunar.

Apple XR (11:26)

Apple’ın en renkli iPhone’u batarya ömrü testlerinde bir iPhone için şimdiye kadarki en iyi zamanı verdi ve Samsung'un Note 9 ile aynı sonuca sahip ancak çok daha ucuz bir model. iPhone XS ve XS Max gibi, bu 6.1 inçlik model de kablosuz şarjı ve hızlı şarjı destekliyor ancak ikinci özellik ayrı bir adaptör satın almanızı gerektiriyor.

REKLAMLAR

Samsung Galaxy Note 9 (11:26)

Samsung, Note 9 bataryası, 2017'nin Note 8'ine kıyasla 3.300 mAh'den 4.000 mAh'e yükseltildi. Yeni telefon batarya testinde daha iyi sonuç veriyor ancak Note 8'i sadece 15 dakika aşabiliyor. dakika. Aslında Note 9 testlerden 11:16 alıyor fakat telefonun ekranındaki uyarlanabilir parlaklığı kapatmak bu süreyi 11:26'ya çıkarıyor

iPhone 8 Plus (11:16)

2017 Apple amiral gemisi, iPhone 7 Plus'ın batarya test performansını 45 dakika kadar geliştirdi. iPhone 8 Plus ile bataryada çok az değişiklik yapıldığı düşünüldüğünde etkileyici. Bunun için telefonun A11 Bionic işlemcisini ödüllendirmek gerek. Bu yalnızca iPhone 8 Plus'ın performansını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda gücü daha verimli yönetiyor gibi görünüyor. iPhone 8 Plus'ın bataryasıyla ilgili ilginç olan tek şey bu değil: Yeni telefon ayrıca Qi standardını kullanarak kablosuz şarjı da destekliyor. Yeni iPhone modellerinin gelmesiyle birlikte, 8 Plus'ta fiyatlar düştü. Telefonun hızlı şarj özelliğinden yararlanabilmek için hala bir adaptör almanaız şart.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum