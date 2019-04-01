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Artık Apple'ın sözde "hizmetler" adını verdiği işini önemli bir gelir faktörü olarak gördüğü artık büyük bir sır değil. En azından şirket endüstriyi değiştirecek bir sonraki donanım ürününü bulana dek durum böyle görünüyor. Ancak uzmanlar henüz tanıtılmamış olan Apple TV+ ve News+ platformlarının kaderi ve başarısı üzerine tahminler yapmaya başlasa da, teknoloji devinin müzik yayın hizmeti çoktan büyük işlere imza attı.

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Apple Music Google Destekli Cihazlara Geliyor

Başlangıçta iOS'e özel bir uygulama olarak piyasaya sürülen Apple Music, hızlı bir şekilde Android desteği kazanarak bir çapraz platform uygulaması halini aldı. Tabii ki HomePod da Apple Music uyumluluğu sundu ancak Amazon'un Echo akıllı hoparlörlerinin partiye katılması birkaç yıl aldı. Bu hamle, Apple'ın stratejisinde köklü bir değişikliğe işaret ediyordu ve yakın gelecekte desteklenen daha fazla cihaz göreceğimizi gösterdi.

Şimdiyse Chromecast desteğinin yoldaolduğunu gösteren yeni işaretler var. Şu an yalnızca ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor ancak kesin bir şey var ve Apple Music daha fazla Google cihazına geliyor. Birkaç hafta önce Google Home desteğinin geleceği sızdırılmıştı ve ifadeler oldukça net ve kesin olmasına rağmen Google açıklamaları reddetmişti.

Chromecast uyumluluğunun tamamen farklı bir şey olduğunu belirtmek önemli. Ancak Apple Music abonelerinin melodilerini Google Home cihazlarında, Android TV'lerde ve hatta Google yapımı bir dijital medya ile eşleştirilmiş TV'lerde çalmalarına izin verir. Telefonunuzdaki her şeyi Google Home uygulaması yerine Android için Apple Müzik uygulamasını kullanarak kontrol edebilirsiniz.

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Elbette şu anda kesin olarak hiçbir garantisi olmasa da yakın bir zamanda Chromecast'in ve Google Home'un işlevselliğinin Apple Music ile genişlediğini görmek güzel olurdu.

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