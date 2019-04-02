Logitech'ten 2018 iPad Pro'lar için Bluetooth Klavye

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Logitech iPhone'lar ve iPad'ler için en iyi üçüncü parti aksesuarlardan bazılarını üretmektedir. Bazıları doğrudan Apple'ın mağazalarından oldukça rekabetçi fiyatlarla satın alınabiliyor. 99,99 dolar olan Apple Pencil ürününü sadece 69,95 dolar ile kesen Logitech Crayon buna iyi bir örnek. 69.95 dolarlık Logitech Powered kablosuz şarj standı veya önceki nesil iPad Pro'lar ile kullanılabilen 130 dolarlık Logitech Slim Combos bunlardan bir diğeri.

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Logitech'ten 2018 iPad Pro'lar için Akıllı Klavye

Tuhaf bir şekilde, Logitech hala Apple'ın en yeni iPad Pro modelleri için özel olarak üretilmiş herhangi bir klavye aksesuarı satmıyor. Ancak bu ayın sonunda durumlar değişecek. Slim Folio Pro 119,99 dolardan başlayan birinci parti Smart Keyboard Folio'ya çok benziyor. Bu, Apple'ın kendi 11 inç seçeneğinden 60 dolar daha ucuz. 2018'in 12.9 inç iPad Pro tableti için üretieln Logitech Slim Folio Pro 129.99 dolara mal olacak. Apple yapımı muadilinin 199 dolar fiyat etiketi ile karşılaştırıldığında oldukça iyi görünüyor.

Oldukça etkileyici. Zira Logitech birçok bu fiyatlara ulaşmak için herhangi büyük bir şeyden ödün vermek zorunda kalmış gibi görünmüyor. Slim Folio Pro sağlam bir "hepsi bir arada" ürününün tüm temel özelliklerini içeriyor. Yeni 11 veya 12,9 inç iPad Pro'nuz için çizilmelere ve dökülmelere karşı hem ön hem de arka kılıf koruması elde ediyorsunuz. Uçtan uca arka aydınlatmalı klavye tasarımı ve Apple Pencil'ı kullanmadığınızda güvenle saklamak için özel bir manyetik mandal bile mevcut.

Kuşkusuz bu birinci sınıf Smart Keyboard alternatifi ile ilgili en etkileyici şey, tek bir şarjla "üç aya kadar" gidebilen pil ömrü. Slim Folio Pro, iPad Pro'nuz için pek çok çeşitlilik sunuyor. Rahat yazı yazma, çizim yapma ve kolay okuma deneyimleri sunuyor. Kolayca iPad'in altına kaydırabiliyor ve zahmetsizce geri katlayabiliyorsunuz.

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Bahsedilebilir tek dezavantajı, Apple'ın PC benzeri performans veren canavarına bağlanması için Bluetooth kullanmasıdır. Zira bunun yerine Smart Connector'leri kullanabilirdi. Ancak Bluetooth klavyeleri güvenilir olmaları ile bilinir. Bu yüzden cebinizde birkaç dolar kalmasını istiyorsanız, satışa çıktığında kesinlikle Logitech Slim Folio Pro'yu düşünmelisiniz.

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