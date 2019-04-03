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Galaxy Note 10 Unpacked duyurusu Ağustos ayına kadar gelmeyecek ve cihazın raflara çıkması muhtemelen eylül ayını bulacak. Ancak söylenti değirmeni çok hızlı bir şekilde dönüyor. İpuçları ve spekülasyonlar artmaya başladı. Samsung envanterinde çok sayıda telefon bulundurmasıyla biliniyor. S serisi dört parçaya ayrıldı. Şimdiyse Note serisinin ikiye ayrıldığını göreceğiz. Peki Note 10 ve Note 10+ farkı nedir?

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Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ Farkı Nedir?

Samsung Galaxy Note 10+'ın 6.75 inç ekranla gelmesi bekleniyor. Ancak bununla birlikte daha küçük ekranlı bir Note 10 daha olacak. Samsung bu hamleyle satış rakamlarını artırmayı hedefliyor. İki Note 10 modeli arasındaki temel fark genel ekran boyutlarının dışında kamera da olacak. Daha uygun fiyatlı Note 10 için Note 10e mi yoksa yalnızca Note 10 adı mı kullanılacağı henüz net değil.

Note 10 vs Note 10+ kamera özellikleri

Kore medyası, Note 10'un Galaxy S10 5G'nin altıgen kamera seti ile gelip gelmeyeceğini öğrenmek için Samsung'un tedarik zinciri kaynaklarını araştırmaya başladı. Cihazın arkad dört kamera ve önde iki kamera ile gelerek sektörde bir rekor kırması bekleniyor. Bununla beraber Nokia 9 PureView arkada beş kamera bulunduruyordu.

Daha çok Avrupa pazarına yönelik olduğu söylenen küçük ekranlı Note 10 ile ilgili söylentiler Time of Flight sensörü olmayan bir penta kamerayı temel alıyor. Bu nedenle adı Note 10e veya ne olursa olsun, Galaxy S10+ kamera setini devralması muhtemeldir. Böylece Note 10 (veya 10+) üzerinde tıpkı S10 5G gibi ToF kamerası ile gelecek.

Aslında Kore yayınları, Note 10'un arkasındaki dörtlü kamera düzeneğinin yatay olacağını ya da Samsung'un S10 ailesinin en güçlü üyesiyle aynı olacağını iddia ediyor. Şirket ilk kez A9 (2018) ile birlikte bu düzeneği tanıtmıştı. Ancak sensörler ve lensler birbiri ardına dikey olarak yerleştirilmişti.

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Note 10 ve Note 10+ fiyatları

Sonuç olarak Avrupalılar daha büyük Note 10'un derinlik algılama özellikli kamerasına sahip olmayabilir. Yine de daha uygun fiyatlı bir Note 10 ile karşılaşmak sevindirici olacaktır. Zira biraz ToF pahalı bir teknoloji ve kullanıldığı modellerin ücretini belirgin oranda artırıyor.

Dahası ToF kamera henüz kendini yeterince kanıtlamadı. Galaxy S10 5G yarın Güney Kore'de 5G desteğiyle piyasaya sürülecek ve böylece gelişmiş kamerasıyla çekilmiş bazı portre ve bokeh örnekleri görmeye başlayacağız.

Uzun lafın kısası, Note 10 zaten beklendiği gibi Galaxy'deki en güçlü yıldız olarak şekilleniyor. 6,7 inç Dinamik AMOLED ekran, büyük olasılıkla 12 GB RAM / 1 TB depolama alanı devasa bir pil ve sürpriz bir heksa kamera cüzdanı yeten herkesi tatmin etmek için geliyor. Fiyat anlamında henüz bir şey söylemek zor. Ancak S10+'ın üzerine belirgin bir fiyat farkı ekleyeceği ortada. Minimum 8000 TL ve çok daha üstünü bekleyebilirsiniz.

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