REKLAMLAR

Duruma bakılırsa Sony Xperia XA2 ve XA2 Ultra akıllı telefonlar için Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesi tekrar yayınlandı. Myanmar'da yaşayan kullanıcılardan güncelleme bildiriminin akıllı telefonlarına ulaştığı bilgisi geldi, güncellemenin dağıtımının farklı ülke ve bölgelerde de başladığı ifade ediliyor.

REKLAMLAR

Sony'nin orta seviye akıllı telefonları Şubat ayında, Rusya'da Android Pie güncellemesini almaya başlamıştı, bu güncelleme cihazları 50.2.A.0.342 yazılım versiyonuna taşıyordu. Ancak Şubat'ta yayınlanan yazılım güncellemesi bazı cihazların brick olmasına neden oldu. Hatanın düzeltilmesiyle birlikte Android Pie güncellemesi tekrar indirilmeye sunuluyor.

Sony Xperia XA2 ve XA2 Ultra Android 9.0 Pie Güncellemesi Tekrar Yayınlandı

Sony'nin orta seviye akıllı telefon modelleri olan Xperia XA2 ve XA2 Ultra günümüzün modern tasarımlı cihazlarından daha farklı bir profilde, Sony'nin önceki Xperia modellerine benzer bir tasarım anlayışının izlerini taşıyor.

Şubat 2018'de duyurulan akıllı telefonların ekranlarının alt ve üst kısmında çerçevenin kalınlığı dikkat çekiyor. Çentikli yapı söz konusu değil. Xperia XA2 5.2 inç, XA2 Ultra ise 6.0 inç genişlikli IPS LCD ekranla geliyor. Her iki ekran da 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip.

Ürünlere Qualcomm'un orta seviye Snapdragon 630 işlemcisi güç veriyor. Xperia XA2 3 GB RAM ve 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi içerirken XA2 Ultra'da 4 GB RAM ve 32 / 64 GB kapasiteli depolama birimi bulunmakta.

REKLAMLAR

Her iki akıllı telefonda da günümüzün çoklu kamera yapılarının aksine 23 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kameralar mevcutken Xperia XA2'de 8 MP, XA2 Ultra'da ise 8 MP + 16 MP selfie kameraları yer alıyor.

Sony'nin akıllı telefonlarının kutularından Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıktıklarını hatırlatalım.

Akıllı telefonunuzda yaşadığınız sorunlara çözüm bulmak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.