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Bu yazımızda 500 TL altı en iyi akıllı telefonlar hangileri buna cevap vermek istedik. Bu fiyat aralığında seçebileceğiniz çok sayıda cihaz bulunuyor ancak bunlar arasında kaybolmadan önce listemize göz atarak daha iyi fikir sahibi olabilirsiniz.

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500 TL Altı En İyi Akıllı Telefonlar

C5 Mobile Noa 4.5G – 499 Lira

Listenin en geniş bataryalı telefonu. Hatta bu fiyat aralığında 3050 mAh batarya sunan tek telefon. En yakın rakibi sadece 2300 mAh ile Neffos C5A oluyor. Dolayısıyla konu 500 TL altı telefonlar olduğunda C5 Mobile Noa 4.5G kesinlikle alabileceğiniz en iyi cihaz. ekranı 5.0 inç, depolaması 16 GB ve RAM'i 2 GB.

Oxiron X4 – 494 Lira

5.0 inç ekranıyla dikkat çeken Oxiron X4, 500 TL altı telefonlar arasında en büyük ekranlı birkaç modelden biri durumunda. Bu da kendisini oldukça cazip kılıyor. Bununla birlikte 2 GB RAM'i bulunuyor ve bu da fiyat seviyesine göre oldukça yeterli. Batarya tarafında 2000 mAh karşımıza çıkıyor ve iyi sayılabilir. Oxiron X4, 500 TL altı telefonlar arasında kesinlikle en iyisi.

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Fluo V Plus – 490 Lira

Fluo V Plus telefonunu daha önce duymamış olabilirsiniz. Biz de duymadık. Ancak bu fiyat aralığında cihaz oldukça cazip özellikler sunuyor. 2150 mAh bataryası, 5.0 inç ekranı, 16 GB dahili depolaması ve 2 GB RAM belleği var. 4 çekirdekli bir işlemci, 720p video kaydı ve 13 MP ana kamera sunuyor.

Hiking A1- 345 Lira

Hiking A1'in özelliği düşük fiyatı oluyor. Cihaz 500 liralık diğer telefonlarla aynı ekran boyutuna sahip (5.0 inç) ancak bunu çok daha uygun bir fiyata sunuyor. RAM'i 1 GB ve dahili depolaması 8 GB. Batarya kapasitesi ise 1800 mAh. En tatmin edici donanım özelliklerini sunmuyor ancak oldukça uygun fiyatlı

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