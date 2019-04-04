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Kullanıcı sağlığına önem vermeye devam eden Apple, iPhone ve Apple Watch kullanıcılarını daha sağlıklı tutabilecek bir teknolojiyle ilgili ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi üzerinden patentler aldı. "Kompakt Parçacıklı Malzeme Sensörü" başlıklı ilk patent başvurusu, bir Apple cihazının havadaki insan gözüyle açıkça tespit edilemeyen kirleticileri "koklamasını" sağlıyor. Bu parçacıklar insanlar tarafından solunabiliyor ve bu da solunum sıkıntısına neden oluyor.

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Apple Cihazlar Terinizi Koklayarak Hayatınızı Kurtaracak

Apple, bir cihazı toz parçacıklarından gelen ışığı tespit edebilen parçacık algılayıcı ile donatabileceğini söylüyor. Bunu yaparken güneşten ve bir ampulden gelen ortam ışığını görmezden geliyor. Sensör, bir iPhone'un kamerasının yakınındaki bir ahizenin arkasına entegre edilir. Ardından kirleticileri tespit edebilmesi için belirli bir dalga boyunda bir ışık yayılır. Mevcut toz parçacık dedektörleri, bu küçük parçacıkları bulmak için kızılötesi ışığı kullanır. Bu bir mobil cihaza eklenebilecek bir şey gibi görünmese de Apple bu tip şeyleri yapabilecek bir şirket.

İkinci patent başvurusu "Çevre Algılama için Sistemler ve Metotlar" olarak adlandırılmış ve havadaki kimyasalları tespit etmek için kullanılabilecek bir teknolojiye sahip. Burada iPhone veya Apple Watch'taki sensörler "kimyasal kokuları" algılıyor. Bir Yapay Zeka (AI) motoru, ardından çeşitli kokuları tanıması için kullanılıyor. Örneğin, karbon monoksit, kapalı alanlarda insanları öldürebilen kokusuz bir gazdır. Bir iPhone'dan veya Apple Watch'tan bir uyarı almak hayat kurtarabilir. Aslında, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), her yıl on binlerce insanın karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğünü söylüyor. Bir kişi böyle bir uyarı alırsa, hızla odadan ayrılabilecek.

Bir Apple cihazı terini koklayarak bir kullanıcının hayatını kurtarabilecek

Apple'a göre, bu patentteki teknoloji, insan terindeki bileşikleri ölçmek için kullanılacak. İster inanın ister inanmayın, iPhone veya Apple Watch'taki sensörler, kelimenin tam anlamıyla bir kişinin yüksek veya düşük kan şekeri olup olmadığını tespit edebilecek. İkincisine sahip olan bir kişi eğer başının döndüğünü hissederse dışarı çıkması riskli olacaktır. Çözüm bu nedenle basit; şekerle yüklü olan bir çikolata ya da diyet olmayan bir soda içmek. Bu kişinin kan şekerini yükseltir ve onu tehlikeden uzaklaştırır. Ancak insanın bunu kendi kendine tespit etmesi her zaman kolay değildir. Çoğu insan için bu akla gelen ilk şey olmaz. Bu senaryoda, iPhone gibi bir mobil cihazdan uyarı bildirimleri görmek faydalı olabilir.

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iPhone veya Apple Watch'ta yüksek oranda kan şekeri bildirimi alanların diyabet hastası olup olmadıklarını araştırması gerekecek. Dolayısıyla doğru şekilde teşhis edilmek için doktorlarını ziyaret etmek isteyecekler. Benzer şekilde diyabet hastası olan biri yüksek kan şekeri bildirimi alırsa, glikometresini kullanarak daha kesin bir okuma almak isteyecek. Verileri gözden geçirdikten sonra, diyabetik insülin enjeksiyonu yapmayı gerekli bulabilecek.

Her iki patent de geçen Eylül ayında aynı anda alındı. Apple her yıl çok sayıda patent almaktadır ancak bunların yalnızca küçük bir yüzdesi bir Apple cihazında kullanılmaktadır.

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