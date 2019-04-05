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Samsung Galaxy S10 serisi diğer telefonların çoğunda bulamayacağınız bir düğmeye sahiptir. Sol tarafta, ses tuşlarının hemen altında, Bixby düğmesini görürsünüz. Bixby düğmesi önceleri yalnızca asistanı açmaya yarardı. Ancak Samsung artık bu düğmeyle başka birçok şey yapmanıza izin veriyor. Ancak hoşunuza gitmediğinde kapatabilirsiniz.

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Samsung Galaxy S10 Serisinde Bixby Butonunu Kapatmak

Bixby, Samsung'un kendi asistanıdır, ancak ne en iyisidir ne de en azından Google Asistanı kadar hızlıdır. Ayrıca bu düğme Bixby'yi sadece bir kez basarak açmaya ayarlandığı için asistanı da sürekli olarak kazayla tetikleyebilirsiniz. Dolayısıyla durumlar çabucak can sıkıcı bir hal alabilir. Neyse ki kapatmak mümkündür.

Peki Galaxy S10, S10 Plus veya Galaxy S10e üzerindeki Bixby düğmesini nasıl değiştirir veya devre dışı bırakırsınız?

Neyse ki, bir yol var: sadece aşağıdaki adımları izleyin ve S10 serisindeki can sıkıcı Bixby düğmesinin işlevini ortadan kaldırın.

Adım 1: Ayarlar'a gidin ve 'Gelişmiş Özellikler'i seçin

Tüm Bixby ayarlarını değiştirebileceğiniz yer Bixby Key'dir.

Adım 2: 'Bixby Key'i seçin

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Varsayılan olarak, Galaxy S10, S10 Plus ve S10e'de düğmeye tek bir basış Bixby asistanını açmak için yeterlidir. Ancak dilerseniz Bixby butonunun kaç basış çalışacağını değiştirebilirsiniz.

Adım 3: 'Tek basış' seçeneğini devre dışı bırakın

Şimdi 'Bixby'yi açmak için iki kez basın' seçeneğine geçiş yapmak için üzerine dokunarak aktif hale getirmeyi deneyin.

Adım 4: Artık tek basışla Bixby'yi yanlışlıkla açamayacaksınız

Farklı bir uygulamayı açmak hala tek basışı kullanmaya devam edebilirsiniz. Buradaki görüntüde düğmeyi YouTube’u açmak için ayarladık. Esasında oldukça kullanışlı bir düğmedir. Sadece varsayılan olarak asistana atanmış olması hoşunuza gitmezse yerine Twitch, Twitter veya Facebook gibi diğer başka herhangi bir uygulamayı, örneğin favori uygulamanızı, kullanabilirsiniz. Konuyla ilgili tüm bilmeniz gerekenler bunlardı.

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