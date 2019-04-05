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Eğer yeni Galaxy S10 serisi telefonlardan birine sahipsiniz muhtemelen ilk merak edeceğiniz şeylerden biri pil yüzdesinin nasıl açıldığı olacak. Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e'de pil yüzdesini gösterme adımları aynıdır. Yazımızda bu adımlara detaylıca değindik. Batarya yüzdesini açarak ne kadar pil ömrünüzün kaldığını tam olarak görebilirsiniz.

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Samsung Galaxy S10 Serisinde Pil Yüzdesini Açmak

Varsayılan olarak, Samsung'un One arayüzü pili yalnızca bir simge olarak gösterir. Böylece yalnızca pil seviyesi hakkında kaba bir fikir edinebilirsiniz. Ancak kesin bir sayı ya da yüzde göremezsiniz. Neyse ki, bu sorunu düzeltmek ve pil ikonunun üzerine yüzde göstergesi eklemek kolaydır. Bunu birkaç saniye içinde halletmek için aşağıdaki adımları izleyin. En kısa adımı görmek için yazının en altına inin.

Adım 1: İlk önce Ayarlar bölümüne gidin

Ayarlar'dan Bildirimler / Notifications menüsünü seçin. Galaxy S10, S10 Plus ve S10e modelinde pil yüzdesi bu adımlarla gösterilir.

Adım 2: Bildirimleri Seçin

Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e modelinde pil yüzdesini göstermenin ikinci adımında şimdi Durum Çubuğu / Status Bar sekmesini bulun.

Adım 3: 'Durum Çubuğu'nu seçin

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Şimdi, 'Pil yüzdesini değiştirmeyi göster' seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Ardından tüm S10 ailesinde ekranda batarya yüzdesini görebileceksiniz.

Adım 4: Hepsi bitti!

İşte bu kadar. Şimdi çok daha bilgilendirici!

Adım 5: Veya farklı bir şekilde yapın, sadece yazın!

Ayarlara 'pil yüzdesi' yazın ve doğrudan pil yüzdesi anahtar menüsüne gitmek için bir kısayol görünecektir!

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