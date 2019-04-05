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Apple yıllardır sektördeki en yüksek kar marjını elde ediyor, ancak yeni bir rapor Samsung ve Huawei'in en son amiral telefonlarının bazı önemli alanlarda Apple'ı yakaladığını ve hatta geride bıraktığını gösteriyor. Bunlardan biri de akıllı telefonlardaki kameraların maliyeti oluyor. Sizce ne kadar dersiniz?

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Telefonlarda Kameranın Maliyeti Nedir: Huawei, Samsung ve Apple

Yeni rapor, iPhone XS ve XS Max'taki kameranın cihaz başına yaklaşık 34,50 dolar olduğunu gösteriyor. En son Samsung Galaxy telefonlardaki kamera sisteminin cihaz başına 44 dolar ve Huawei'in en son P30 Pro'sunun arkadaki yeni periskop sisteminin ve ön kamerasının toplam 56 dolar olduğunu gösteriyor. Yalnızca arka kameraların donanım maliyetlerini karşılaştıran raporda, Apple'ın kameralara sırasıyla Samsung ve Huawei'den 1.4 ve 1.9 kez fazla para harcadığı ortaya çıkıyor.

Elbette bir donanımın yani kameranıntek başına iyi görüntü anlamına gelmediğini eklemeliyiz: Akıllı telefonlardaki gerçek kamera büyüsü, görüntüyü işleyen yazılım ve algoritmalara çok fazla bağlıdır. Tüm firmalarda bunun arkasında büyük ekipler vardır ve açıkça bu maliyetler donanım için yukarıdaki fiyat tahminde yansıtılmıyor.

Diğer taraftan sadece bir arka kamerası olan, ancak mükemmel yazılım işleme sayesinde gerçekten etkileyici çekimler yapabilen Pixel 3 serisine sahip Google gibi şirketler de bulunuyor.

Bu üç telefondaki AMOLED ekranın maliyetini karşılaştırdığınızda, Huawei P30 Pro'nun biraz daha ucuz bir ekrana sahip olduğunu görüyorsunuz. En son iPhone'daki ekranların maliyetinin (XS Max gibi) 120 dolar civarında olmasına rağmen, P30 Pro'daki ekranın 110 dolar civarında olduğu söyleniyor. İlginçtir, Galaxy S10+'daki Süper AMOLED ekran, 125 dolar ile en ucuz olanıdır. Ekranların genel maliyetin kabaca %20 ila 25'ini oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Yine de sadece donanım maliyet rakamlarına bakarsanız birkaç ilginç eğilim ortaya çıkıyorr. En önemlisi, Samsung ve Huawei’in premium telefonları için Apple’a benzer marjlar elde etmeye başladığı görülüyor.

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Örneğin, iPhone'un son birkaç nesli %60 gibi görece düşük kar marjlarına yaklaşırken, en yeni Galaxy S10+ cihazının %57 ila %60 marjında ​​satış yaptığı tahmin ediliyor. Huawei P30 Pro'nun ise %63 ve %65 civarında bir marja sahip olduğu belirtildi.

İlginç bir şekilde, en son söylentiler bir sonraki iPhone XS Max sürümünde arkada üç kamera olacağını gösteriyor. Bu kameralar bir tür çıkıntıya yerleştirilecek. Üçüncü kameranın, halihazırda 2019'da satışta olan çoğu Android amiral gemisinde bulunan ultra geniş açılı bir kamera olduğu söyleniyor.

Apple’ın 2019’da 5G’li bir iPhone’u piyasaya sürmeyi planladığı da işaret edilen detaylar arasında. Samsung ve Huawei tarafından da bu tür modeller satışta olacak. Bu da bu cihazların sahip olacağı bir başka rekabet avantajı olabilir.

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