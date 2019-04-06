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Bugün, en popüler müzik akış platformlarından biri olan Spotify mobil uygulamalarına odaklanıyoruz. Aşağıda Android ve iOS telefonlarda en iyi Spotify ipuçlarını bulacaksınız. Ayarların bazıları ücretsiz kullanıcılara açık olmayabilir. Bu ipuçlarıyla Spotify deneyiminizi çok daha iyi hale getirebilirsiniz.

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Android ve iOS'te En İyi Spotify İpuçları

Aramanızı daraltın ve daha iyi sonuçlar alın

Aramanızda farklı terimler kullanarak daha iyi sonuçlar almanızın bir yolu vardır. Örneğin, “Weezer year: 1992-2002” (tırnak işaretleri olmadan) yazmak, Spotify'ı grubun yalnızca 20. yüzyıldan kalma şarkılarını ve albümlerini göstermeye zorlayacaktır.

Düet parçalar ararken “+”, “-“, “ve”, ”değil” ve “veya” gibi işaretleri ve sözcükleri de kullanabilirsiniz.

Gereksinimlerinize göre ses kalitesini düşürün

Android ve iOS'te uygulamanın altındaki “Kitaplığınız” düğmesine, ardından ekranın sağ üst kısmındaki “Ayarlar” düğmesine basın. Ardından, “Müzik kalitesi” bölümünü görene kadar aşağı kaydırın. Burada tüm parçaların kalitesini belirleyebilirsiniz.

Müzikleri sesinizle arayın (yalnızca ABD'li kullanıcılar için)

Arama butonuna uzunca basmanız yeterlidir. Bu özellik şu anda yalnızca ABD’deki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Spotify Voice arayüzde görünmüyorsa, Spotify uygulamasının Ayarlar -> Uygulamalar -> İzinler bölümüne giderek mikrofonunuzu kullanma iznine sahip olduğundan emin olun.

Spotify'ı sesle kontrol etmenin diğer yolları

Uygulamayla etkileşimde bulunmak için her zaman Google Asistan'ı veya Siri'yi kullanabilirsiniz. Spotify Voice kadar hızlı değil, ancak yazarak uğraşmaktan kurtarıyor. Alternatif olarak, evde akıllı hoparlörünüz varsa Spotify'ı kontrol edebilirsiniz. Alexa destekli cihazlar Spotify Premium ile çalışırken, Google Home ücretsiz sürümle bile uyumludur.

Kendi müziğinizi aktarın

Spotify'da bulunan milyonlarca şarkının yanı sıra, kendi kütüphanenizden de müzik aktarabilirsiniz. Ancak, mobil uygulamanın bu özelliği olmadığı için bunun için bir bilgisayara ihtiyacınız olacak. İşte nasıl yapılacağı:

Masaüstü uygulamasının sağ üst köşesindeki profil adınızın hemen yanındaki ▼ düğmesini tıklayın. Ayarlar -> Yerel dosyalar -> Bir Kaynak Ekle'ye gidin. Desteklenen formatlar arasında .mp3, .m4p ve .mp4 bulunur.

Abonelik durumunuzu kontrol edin

Bildiğiniz gibi, Spotify Premium kendisini otomatik olarak yenileyen bir abonelik servisidir. Premium’dan vazgeçmeyi planlıyorsanız ve bir ay daha ücretlendirilmek istemiyorsanız, aboneliğinizin sona erdiği günü bilmek her zaman iyi bir fikirdir.

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Bunu yapmak için, sadece istediğiniz bir internet tarayıcısıyla hesap sayfanıza giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra görmeniz gereken ilk şeylerden biri Premium'un yenilenmesi gereken tarihtir. “Planı yönet”e tıklayın ve ardından değiştirin veya iptal edin.

Haftalık keşif listelerinizi kaydedin

Discover Weekly çalma listeleri Spotify’ın öne çıkan özelliklerinden biridir. Her haftanın başında, servis, zevklerinize dayalı 30 yeni şarkı ve özellikle son zamanlarda dinlediğiniz şarkıları önermek için gelişmiş bir algoritma kullanır. Sonuçlar genellikle harikadır, ancak bu çalma listeleri kaybolur ve her Pazartesi yenileriyle değiştirilir. Bu listeleri indirmek için bu IFTTT applet'ini kullanabilirsiniz. Otomatik olarak tüm listeleri sizin için kaydeder.

Silinen oynatma listelerini geri getirin

Bir nedenden dolayı sildiğiniz bir çalma listesini geri getirmek isterseniz, bunları gerçekten kurtarabilirsiniz. Hesap sayfanıza giriş yapın. Daha sonra, “Hesaba Genel Bakış” kayar menüsünün üzerine dokunun ve “Çalma listelerini kurtar”ı bulun.

AutoPlay'i aktifleştirin

AutoPlay, aynı albümü veya çalma listenizdeki parçaları baştan çalan şık bir özelliktir. İşte nasıl etkinleştireceğiniz:



Android'de – Uygulamanın altındaki "Kitaplığınız" düğmesine dokunun, sonra ekranın sağ üstündeki "Ayarlar" düğmesine basın. AutoPlay'i bulun ve açın veya kapatın.

iOS'te – aynı adımları izleyin, ardından “Ayarlar” bölümündeki “Oynatma” başlığında yer alan AutoPlay düğmesine dokunun.

Müziklerinizi özel olarak dinleyin

Farkında olabileceğiniz gibi, Spotify mevcut dinleme aktivitenizi arkadaşlarınızla ve sizi takip eden kişilerle paylaşır. Ancak bunu kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için Kütüphaneniz -> Sosyal -> Özel Oturum kısmına gitmeniz gerekir. Hepsi bu kadar.

Crossfade özelliği ile şarkılar arasında yumuşak geçişler

“Oynatma” bölümünde, Crossfade ve Gapless özelliklerini bulabilirsiniz. İlki, geçerli parçayı bir sonraki ile otomatik olarak karıştırır ve 12 saniyeye kadar ayarlanabilir. Şarkılarınızın birbirine karışmasını istemiyorsanız, ancak şarkılar arasında boşluk olmasını da istemiyorsanız, Gapless özelliğini açmanız yeterlidir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum