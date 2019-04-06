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Bu yazımızda Google Haritalar'dan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi göstereceğiz. Google Haritalar ilk kez 2005 yılında yayımlanmıştı ve bu uygulamanın olmadığı bir yaşam hayal etmek zor. En son ne zaman bir rotayı ezberlemek ya da fiziksel bir yol haritasına bakmak zorunda kaldınız? Muhtemelen hatırlamıyorsunuz. İşte telefonlarda en iyi Google haritalar ipuçları ve püf noktaları.

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Telefonlar İçin En İyi Google Haritalar İpuçları

Harita türünü ve detayları iyileştirin

Google Haritalar’ın en kullanışlı özelliklerinden biri, ekranın sağ üst köşesinde, arama çubuğunun hemen altında bulunan dairesel düğmedir. Tıkladığınızda, uygulama seyahat ederken size büyük ölçüde yardımcı olabilecek tüm farklı harita türlerini ve ek ayrıntıları gösterir.

Bilinen tüm varsayılan türlerin yanı sıra, Google Haritalar’ı uydu görüntülerinden incelemeyi de seçebilirsiniz ve belirli bir alanın topografyasını görmenize izin veren bir arazi modu bile vardır. Ardından haritanızı, toplu taşıma, trafik akışı ve bisiklet yolları hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan transit, trafik ve bisiklet modları ile daha da zenginleştirebilirsiniz.

Haritalar'ı internet bağlantısı olmadan kullanın

Bazen yabancı bir ülkeye seyahat etmek, telefonunuzda internete sahip olmadığınız anlamına gelir; bu da kendi başınıza olduğunuzda sıkıntılı olabilir. Neyse ki, Google Haritalar, çevrimdışı görüntüleme için belirli bir alanın haritasını indirip kaydetmenize olanak tanır. Bunu yapmak için arama çubuğundaki menü simgesine basın veya ekranın sol kenarından sağa kaydırın. Ardından, "çevrimdışı haritalar" üzerine dokunun.

Sokak Görünümü ile sanal bir gezinti yapın

Bu mod yapıları keşfetmenize, doğal harikaları görmenize ve hatta müzeler ve arenalar gibi yerleri incelemenize olanak tanır. Cep telefonunda Sokak Görünümü'ne erişmek, masaüstü deneyiminden biraz farklıdır.

Bunu yapmak için, belirli bir yeri arayın ya da Haritalar'ın içine bir iğne bırakın ve ardından yer işaretleyicisine dokunun. Parmağınızı ekranda sürükleyerek veya pusulaya dokunarak etrafa bakabilirsiniz. Dolaşmak için sola veya sağa kaydırın. Ayrıca mavi çizgi üzerinde yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz. Yatay mod için, telefonunuzu yana çevirin. Ayrıca yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

Arabanızı kolayca bulun ve konumunuzu paylaşın

Uygulamayı açtığınızda 3 seçenekli bir menü açılır ve en sonuncusu "Park yerinizi kaydedin" özelliğidir. Menüdeki diğer iki ek seçenek, mevcut konumunuzu bir arkadaşınızla paylaşmanıza ve yakındaki ilgi çekici yerleri görmenize olanak sağlar.

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Yolculuğunuza birden fazla hedef ekleyin

Google Haritalar, tipik olarak A noktasından B noktasına gitmek için kullanılır, ancak seyahatinize fazladan bir durak (veya daha fazla) eklemek kolaydır. Gitmek istediğiniz yeri arayın, ardından "Yol Tarifi" üzerine tıklayın. Seyahatinize başladıktan sonra, ekranın sağ üst köşesinde görünen üç noktalı menüye tıklayarak ve "durak ekle"ye basarak ek duraklar ekleyebilirsiniz.

Restoranların bekleme sürelerini kontrol edin

En sevdiğiniz restoranda oturmak için sırada beklemek çok can sıkıcı bir deneyim olabilir. Neyse ki, Google Haritalar, belirli bir günde ortalama bekleme süreleri hakkında faydalı bilgiler sağlar. Mekanı arayın ve ayrıntılarına göz atarak bekleme sürelerini görün.

Ziyaret etmek istediğiniz yerlerin bir listesini yapın

Google Haritalar kullanıcıların en beğendikleri yerleri saklamalarına izin veriyor. Bunu yapmak için, sadece bir yere dokunun ve "Kaydet" düğmesine basın. Oradan, "Yeni liste"yi seçin, adlandırın ve başka yerler ekleyin. İşin güzel yanı, listenizi arkadaşlarınızla paylaşabilir, hatta çevrimdışıyken bile erişebilirsiniz.

Yıllar boyunca nerelere seyahat ettiğinizi görün

Son olarak, iyi seyahat eden biriyseniz, son birkaç yılda ziyaret ettiğiniz tüm yerleri görmek isteyebilirsiniz. Neyse ki Google Haritalar konumunuzu mümkün olan her yerde izler ve bu bilgileri istediğiniz zaman görebilirsiniz.

Telefonunuzda Google Haritalar ile ziyaret ettiğiniz tüm yerlerin haritasını görmek için Google Haritalar Zaman Çizelgesi web sitesine gidin. Aradığınız şey kırmızı noktalar olacak. Google’ın geçmişinizi takip etmesini istemiyorsanız, "Konum geçmişini yönet"e dokunun ve kapatın.

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