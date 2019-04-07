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Samsung'un üst düzey akıllı telefonu Galaxy S10'da durum çubuğu simgeleri içerisinden dilediğiniz biri ya da birkaçını gizleme olanağınız var. Firmanın geliştirdiği Good Lock uygulaması One UI arayüzüne adapte edildi ve One UI arayüzünü çalıştıran Galaxy akıllı telefonları önemli ölçüde özelleştirme olanağı kullanıcılara sağlandı.

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QuickStar adlı Good Lock eklentisiyle ancak root erişimi ya da custom ROM kurulumu sonrasında yapabileceğiniz birçok düzenlemeyi bu işlemlere gerek kalmadan halledebiliyorsunuz. Göreceğiniz üzere işlemler hayli basit, teknolojiye meraklı olmayan acemi kullanıcılar da kolayca uygulayabilir.

Samsung Galaxy S10'da Durum Çubuğu Simgeleri Nasıl Gizlenir?

Öncelikle Galaxy S10e, S10 ya da S10+ akıllı telefonda Samsung'un uygulaması mağazası olan Galaxy Store'u uygulama tepsisine erişerek açın ve Good Lock için arama gerçekleştirin.

Kurulumun ardından Good Lock aracını çalıştırın. Arayüzdeki QuickStar seçeneğine dokunun ve açılan sayfadaki Install butonunu kullanarak QuickStar eklentisinin yüklenmesini sağlayın.

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Good Lock'ta QuickStar'a dokunun ve eklentiyi çalıştırın. Quick Panel Star seçeneğini etkinleştirin. Visibility of indicator icons seçeneğini açın; buradan alarm, pil, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, Uçuş Modu ve diğer özelliklerin durum çubuğu ikonlarını gizleyebilirsiniz. Dilediğiniz düzenlemeleri yaptıktan sonra Good Lock uygulamasını kapatabilirsiniz.

Elbette QuickStar yalnızca durum çubuğu simgelerini gizlemek için geliştirilmiş bir çözüm değil, daha kapsamlı özelleştirmeleri mümkün kılan bir eklenti.

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