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Bu yıl 5G özellikli Android telefonlar piyasaya sürülmeye başlıyor. Apple iPhone kullanıcıları ne zaman 5G iPhone satın alabileceklerini fırsatına merak edebilirler. Bu yıl gerçekleşmesini beklemiyoruz ve bir analist bu ayın başlarında gelecek yıl da çıkmayacağını söylemişti. Kaynaklar şimdi Intel'in 5G modem yongalarını Apple'ın 2020'deki 5G'li iPhone tanıtımına yetiştiremeyeceğine inanıyor.

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5G'li Apple iPhone İçin Intel'in Sözüne Bakılıyor

Tabii ki Apple, 5G modem yongaları için Qualcomm'a da dönebilirdi ancak iki firma sayısız patent ihlallerinden dolayı mahkemede birbirleriyle mücadele ediyorlar. Yakında San Diego'da, Apple ve taşeron üreticilerinin, yonga üreticisinden milyarlarca dolar almaya çalıştığı yeni bir mahkeme başlayacak. Ayrıca, Qualcomm'un 4G LTE modem yongalarını iPhone XS ve iPhone XR için Apple'a satmayı reddettiği biliniyor.

İçeriden isimler, Intel’in XMM 8160 5G modem yongasının geliştirilmesinde vaat edilen tarihi kaçırdığı iddia ediyor. Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında bir 5G iPhone’u piyasaya sürmesi için Intel’in bu yaz başında Cupertino’ya örnek parçaları ve yonga tasarımının son sürümünü gelecek yılın başlarına kadar teslim etmesi gerekiyordu. Buna rağmen, Intel bir 5G iPhone'un 2020'de piyasaya sürülmesi için 5G modem yongasını Apple'a tam zamanında ulaştırabildiğini söylüyor. Elbette bu stokları yüksek tutmak için de söylenmiş olabilir.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Intel bu yılın ikinci yarısında XMM 8160 5G modem çipini göndermeye başlayacağını ve bu planlarda hiçbir değişiklik yapılmayacağını söyledi. İçeriden sızdırılan bildiride Intel, "Kasım 2018'de söylediğimiz gibi, Intel 2020'de XMM 8160 5G modlu modemi ile müşterinin (Apple) cihazının lansmanını desteklemeyi planlıyor" dedi.

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Samsung ve MediaTek Apple'ın 5G modem siparişini yerine getiremezdi

2011-2015’den itibaren Apple, iPhone için yalnızca Qualcomm modem yongalarını kullandı. 2016 ve 2017 yıllarında, Qualcomm ve Intel, Apple'a iPhone için modem yongaları sağladı. Geçen yıl, Apple ve Qualcomm birbirlerini dava ettiğinde, Apple bu rol için Intel'e güvendi ve bu yıl da aynı şeyi yapmayı bekliyor. Apple'ın oldukça talepkar bir müşteri olduğu biliniyor (Intel, şu ana kadar Apple'ın modem işini yürüten üç proje yöneticisine sahip). Ancak Intel, TSMC'ye ayak uydurmak için 10 nm ve 7 nm üretim platformları oluşturma masraflarını karşılamak için gelire ihtiyaç duyuyor. 2018 iPhone modellerinde kullanılan Intel 7560 modem yongaları 14 nm süreci kullanılarak üretildi. Bu, daha yeni modem yongalarının daha eski sürümlere göre daha fazla transistör içereceği ve bu sayede daha iyi performans ve daha az güç tüketimi sunacağı anlamına gelir. Ancak bu, Intel söz konusu olduğunda geri tepebilir. Intel ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak, montaj hattından çıkacak ilk ürün Apple modemler olmak zorunda. Bu, Intel için daha karlı olabilecek diğer yonga siparişlerinin, Apple'ın siparişi tamamlanıncaya kadar bekleyeceği anlamına geliyor.

Samsung ve MediaTek gibi diğer yonga üreticileri görünüşte dikkate alınmıyor. Intel'in yongasının gelecek yıl için inandığı gibi hazır olmaması durumunda, hiçbir şirketin 2020’ye kadar siparişleri yetiştiremeyeceği söyleniyor. Görünüşe göre bu doğru. Şirketin, böyle bir bileşen geliştiren 1.000 ila 1.200 mühendisi olduğu bildiriliyor. Apple tarafından tasarlanan herhangi bir modem yongası, TSMC veya Samsung gibi gelişmiş üretim yetenekleri olan bir şirket tarafından üretilirdi. Apple geçtiğimiz aylarda Intel ve Qualcomm'dan mühendisler satın aldı. Eğer Apple bir 5G modem yongası tasarlamayı seçerse muhtemelen en erken 2021 yılına kadar iPhone'larda olmayacaktır.

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