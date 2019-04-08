Samsung Galaxy S10'un Ekran Kilidi 3D Yazıcıyla Kandırıldı

REKLAMLAR

Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinde ultrasonic ekran parmak izi tarayıcı bulunuyor. Birçok Android cihazda bulunabilen optik tarayıcıların aksine, ultrasonik okuyucular, kullanıcının parmak izini 3B olarak belirlemek için sesi kullanır. Bu, optik biyometrik okuyucularda kullanılan 2D görüntü eşleştirmeden daha isabetlidir. Anack bir Samsung Galaxy S10 sahibi, Imgur web sitesinde kendi parmak izinin 3B görüntüsünü oluşturduğu bazı adımlar paylaştı. Fotoğrafların sahibi bu yolla, telefonundaki parmak izi tarayıcısını cihazın kilidini açacak şekilde kandırmayı başardı.

REKLAMLAR

Samsung Galaxy S10 Kopya Parmak İziyle Kandırıldı

Görüntü paylaşım sitesinde darkshark ismine sahip olan Galaxy S10 sahibi, yalnızca parmak izi ile korunan bir Galaxy S10'da bu yöntemle bankacılık uygulamalarına girebileceğini ve yalnızca 15 dakika içinde sahibinin banka hesaplarının boşaltabileceğini söyledi. Bu süre onun, parmak izinin 3D modelini basması için geçen zamandı. Bu ciddi anlamda önemli görünüyor.

Peki parmak izinin 3D çıktısı nasıl alındı? Telefonunun kamerasını kullanarak şarap kadehinin üzerindeki parmak izinin fotoğrafını çekti. Birisinin bir DSLR fotoğraf makinesi de kullanabileceğini ve odanın karşısındaki veya daha da ötesindeki bir camda bulunan parmak izinin görüntüsünü yakınlaştırabildiğini belirtti. Baskı için fotoğrafın kontrastını artırdı ve bir alfa maskesi oluşturmak için Photoshop'a aktardı. Ardından, baskının 3D modelini oluşturmak için Autodesk'in 3ds Max ürününü kullandı. AnyCubic Photon LCD reçine yazıcı, daha sonra, parmak izi okuyucusunu kandıran ve telefonun kilidini açan parmak izinin bir 3D görüntüsünü üretmek için kullanıldı.

"Doğru sırt yüksekliğini elde etmek için 3 baskı yaptım (ve ilkinde parmak izini aynalamayı unuttum). 3D baskı telefonumun kilidini açtı… bazı durumlarda gerçek parmağımdan farksızdı… Bu, birçok etik soruyu ve kaygıyı akla getiriyor: Siz hiç farkında olmadan parmak izlerinizi çalmamı, bunu kullanarak eldiven basmamı ve suç işlememi engelleyen hiçbir şey yok. Birinin telefonunu çaldığımda parmak izi zaten üstünde oluyor. Bu işlemi 3 dakikadan daha az bir sürede yapabilirim ve 3 boyutlu baskıyı uzaktan başlatabilirim. Böylece yanına vardığımda çoktan bitmiş olur. Çoğu bankacılık uygulaması sadece parmak izi doğrulaması gerektiriyor. Tüm bilgileriniz ve telefonunuz yalnızca parmak izi ile güvenceye alınıyorsa, 15 dakikadan daha az bir sürede paranızı harcamış olurum." – darkshark

REKLAMLAR

Bazıları Galaxy S10e'deki daha eski parmak izi okuyucusunun daha iyi çalıştığını söylüyor

Bu, birisinin telefonunuza erişimi varsa ve parmak izinizi cam gibi basit bir şeyden izleyebiliyorsa, ortada ciddi bir sorun var demektir. Ultrasonic parmak izi tarayıcılarının optik okuyuculardan daha güvenli (ve doğru) olması beklenirken, tam tersi olduğu anlaşılıyor.

Bazı Galaxy S10 kullanıcıları ayrıca ultrasonik parmak izi tarayıcısının telefonunun kilidini açmakta zorlandıklarından şikayet ediyor. Bir Galaxy S10 sahibi, özelliğin onun için yalnızca zamanın %20'sinde çalıştığını paylaşıyor ve Galaxy S10'unu iade etmek ve onu Galaxy S10e ile değiştirmeyi düşündüğünü söylüyor. Bunun nedeni düşük fiyatlı modelin, cihazın sağ tarafında geleneksel bir kapasitif parmak izi okuyucusuna sahip olması. Görünüşe göre, çoğu daha pahalı modelde bulunan ultrasonic tarayıcıdan daha doğru ve hızlı çalıştığı görülüyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum