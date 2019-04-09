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Android işletim sistemli akıllı telefonlarda uygulama tepsisinde klasör oluşturmak imkansız değil! App Annie'ye göre akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarında ağırlıklı olarak 60 ile 90 arasında sayıda uygulama kurulu. Aynı kaynakta kullanıcıların bir ay içerisinde bu uygulamaların yaklaşık 30 kadarını aktif olarak kullandıkları bilgisi veriliyor. Onlarca uygulama arasından sık kullandığınız çözümlere uygulama tepsisinden hızlı şekilde erişmek isteyebilirsiniz.

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Başarılı launcher uygulamalarından birisi olan Action Launcher'da uygulama tepsisindeki uygulamaların organizasyonu geçmişte zayıftı. Uygulamaya bir süre önce sağlanan güncelleme ile birlikte uygulama tepsisinde klasörler oluşturma işlevi kazandırıldı. Bu sayede kullanıcılar pratik şekilde erişmek istedikleri uygulama / oyunları ana ekrana sabitlemek zorunda kalmıyor.

Android: Uygulama Tepsisinde Klasör Oluşturmak

Öncelikle akıllı telefonunuza Action Launcher: Pixel Edition uygulamasının son versiyonunu Google Play uygulama mağazasından yükleyin. Android telefonunuz güncelliğini kaybetmiş görece eski bir model değilse yavaşlama sorunu yaşamanız pek olası değil.

Action Launcher yüklendikten sonra Android ana ekranına gidin. Boş bir alana parmağınızla dokunun ve basılı tutun. Home Settings'e girin. App drawers'a dokunun ve ardından Folders'ı seçin. Sonraki ekranda sağ alt kısımdaki yüzen eylem butonunu kullanarak bir klasör oluşturabilirsiniz. Klasöre dahil etmek istediğiniz uygulamaları seçip klasöre bir isim verin. Done butonuna dokunun.

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Ana ekranı görüntüleyin ve ilgili butonu ya da kaydırma hareketini kullanarak uygulama tepsisini görüntüleyin. Oluşturduğunuz klasör içerisine dahil ettiğiniz uygulamalarla birlikte ilk sırada belirecektir.

Klasörler ile çeşitli organizasyonel fırsatlar elde etmek mümkün. Benzer türdeki uygulama ya da oyunları aynı klasörler altında toplamak mantıklı olabilir.

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