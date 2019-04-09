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Huawei gerçekten bir kez daha mükemmel bir üst seviye cihazı piyasaya sürdü. Cihaz mükemmel amiral gemisi özelliklerle geliyor. Çentiksiz değil ancak Huawei bu trendi bir sonraki seriye saklıyor olabilir. Bu yazımızda Huawei P30 / P30 Pro ile ilgili sıkça sorulan bazı sorulara yanıtlar bulacaksınız.

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Huawei P30 / P30 Pro Hakkında Sık Sorulan Sorular

Huawei P30 serisi beraberinde pek fazla soru işaret ile gelmiyor. Ancak her şeye rağmen kullanıcıların merak ettiği bazı detaylar yok değil. İşte o sorular ve cevapları:

iPhone XS ile kıyaslandığında düşük ışıkta video çekimi nasıl?

P30 Pro, iPhone XS ile karşılaştırıldığında düşük ışıkta daha iyi video çekiyor. Görüntüde daha az çizgi gösteren, daha iyi ayrıntılara sahip parlak bir pozlama elde ediyorsunuz. Ancak Huawei'in garip renk bilimi ile başa çıkmak zorundasınız. iPhone XS’in ürettiği doğal renklerin aksine, P30 Pro’da çekilen videolar neredeyse her zaman gerçek hayattan daha sıcak ve canlı görünüyor. Eğer keskin renklerden hoşlanıyorsanız harika ancak gerçek hayata daha yakın görüntüler arıyorsanız çözüm bu cihazda değil.

Özçekimler P20 Pro gibi zayıf mı?

Huawei P30 Pro ile çekilen videolar P20 Pro'dan daha iyi. Ancak maksimum çözünürlük / kare hızını yakalama açısından kesinlikle iPhone XS ve Galaxy S10+'dan bir adım daha uzak. Video bit hızı ise düşük.

Video kaydı P20 Pro'dan iyi mi?

Başka bir önemli ama çoğu zaman gözden kaçan detay ise renkler. P30 Pro ile çekilen videolar genellikle gerçek hayattan biraz daha sıcak ve kırmızımsı oluyor. Videolar genel olarak P20 Pro'dan daha iyi. Fakat Huawei'in amiral gemisi akıllı telefonunun video kayıt özelliklerini biraz daha geliştirmesi gerekiyor.

MicroSD kartlar NM kartlara kıyasla ne kadar pahalı?

NanoSD kart okuyucu da bu kıyaslamaya eklendiğinde NM kartlar şu anda MicroSD kartlardan çok çok daha pahalı. En iyi çözüm telefonun 256 GB'lık versiyonunu alarak Huawei'in özel kartlarıyla uğraşmamaktır.

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EMUI 9.1, EMUI 9.0'a göre ne kadar gelişti?

EMUI'ın iki versiyonu arasındaki farklar aslında fazla değildir. EMUI 9.1, Huawei cihazlarına okuma / yazma hızını %20 artıran EROFS isimli yeni bir dosya sistemini getiriyor. EMUI 9.1, en iyi mobil oyunlardan 25'i için optimize edilmiş. Bu da iyileştirilmiş GPU Turbo 3.0 anlamına geliyor ve ayrıca enerji tüketimini %10 azaltıyor. Huawei henüz oyunların adını açıklamadı.

Huawei güncellemeleri ne kadar hızlı?

Amiral gemilerine kıyasla hızlı sayılabilirler ancak diğer giriş ve orta seviye modellere göre daha yavaş yayımlanıyorlar.

P30 Pro şu anda en iyi telefon kamerasına mı sahip?

P30 Pro en iyi kameralardan birine sahip ancak en iyisi değil.

Video görüntülerinde pembe renk ağırlıkta görünüyor? Bu nasıl düzeltilir?

Bu durum Huawei'in renk bilimi ile ilgili. Tüm modeller sıcak, pembemsi veya kırmızı tonlarda videolar üretiyor.

P30 / P30 Pro'da hoparlör sesi nasıl? Mono mu yoksa stereo mu?

Üretilen ses, güç ve kalite anlamında en havalısı değil. Ancak mono yerine stereo olarak çalışıyor.

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