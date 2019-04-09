Samsung Galaxy A ve M Farkı Nedir? J Serisi Artık Yok

REKLAMLAR

Samsung'tan başka bir Galaxy J serisi telefon bekliyorsanız, Güney Koreli şirketin artık bu isimde herhangi bir ürün sunmayacağını duymak sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bu kötü haber ancak iyi haber şu ki Samsung, farklı bir isimlendire altında uygun fiyatlı Android akıllı telefonlar piyasaya sürmeye devam edecek. Bu telefonlar A adıyla olarak adlandırılacak. Peki M ile A arasındaki fark tam olarak nedir?

REKLAMLAR

Samsung Galaxy A'lar Tutuldu: A ve M Farkı Nedir? J Artık Yok

Resmi Samsung Malezya sitesi bu ayın başlarında Galaxy J serisinin artık Galaxy A olduğunu belirten bir video yayınladı. Samsung, bu yıl yalnızca Galaxy A ve M serisi telefonlarını piyasaya sürdüğü için duyuru pek şaşırtıcı değil.

Her ne kadar ilk bakışta yeni Galaxy A ve M serisi telefonlar birbirleri ile örtüşüyor olsa da, A'lar dünya çapında piyasaya sürülüyor ve daha geniş bir cihaz yelpazesine sahip. M ise A gibi giriş seviyesi cihazları kapsıyor ancak aynı zamanda orta ve orta-üst telefonları da içeriyor. Türkiye gibi pazarlar için fazlasıyla uygun.

Galaxy J telefonlar artık yok

Galaxy J telefonlar son yıllarda pazarda pek tutunamadı. Samsung bu nedenle bu seriyi artık tamamen kaldırdı. Galaxy A serisi ise müşteriler tarafından çok iyi karşılandı. Öyle ki Güney Koreli şirketin bu hamlesi Galaxy modellere olan ilgiyi azaltmış bile olabilir.

Yeni Galaxy A serisinin en önemli özelliklerinden bazıları uzun pil ömrü, hızlı şarj, çoklu lensli kameralar ve ekran parmak izi tarayıcısı olarak sıralanıyor. Tabii ki, bu özelliklerin tümü her yeni Galaxy A serisi telefonda bulunmayacak. Ancak çoğu bu özelliklerden en az birine sahip olacak. Galaxy J ailesinin tamamen kaldırılması, Samsung'un Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş pazarlarda giriş seviyesindeki rekabete dahil olmayacağı anlamına da gelebilir. Çünkü yeni Galaxy A telefonların çoğu orta seviye özelliklere sahip.

REKLAMLAR

M serisi Galaxy'ler

Öte yandan özellikle düşük ve orta gelirli pazarlar için inşa edilmiş olan M serisi telefonlar gelişmekte olan pazarlarda satılan sağlam ve uygun fiyatlı cihazlardır. Şu anda Samsung amiral gemisi akıllı telefonları ucuz akıllı telefonlardan daha çok satıyor. Ancak orta seviye cihazlara gelince, işler biraz değişiyor.

A serisi Galaxy'ler

Samsung, bu yıl zaten beş yeni Galaxy A serisi telefonu piyasaya sürdü, Galaxy A10, A20, A30, A50 ve A70’in yanı sıra Samsung’un 10 Nisan’da piyasaya sürmeye hazır en az üç akıllı telefonu daha var: Samsung Galaxy A60, A80 ve A90.

Her ikisi de orta sınıf özelliklere sahip olsalar da, genellikle bayrak gemilerinde bulduğunuz aynı hissi sunmayı amaçlamaktadırlar. Umarız fiyatlar Samsung'un en üst düzey telefon fiyatları kadar yüksek olmayacak.

Galaxy J telefonlar güncelleme almayacak mı?

Samsung bu modelleri desteklemeyi bırakmayacak. Güney Koreli şirket son olarak bu modellerden bazılarına Android 9.0 sunmuştu. En son Galaxy J telefonlardan bazıları Android Q gibi başka bir önemli yazılım güncellemesi için daha uygun olacak. Samsung'un kullanıcılarına aynı seviyede destek sağlayıp sağlayamayacağını yalnızca zaman gösterecek.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum