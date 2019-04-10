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Pixelmator Photo fotoğraf tutkunları arasında iyi bilinen bir isim; şu anki en iyi fotoğraf editörlerinden birisi olan araç 2018 sonundaki iPad etkinliğinde Apple tarafından duyurulan çözümler arasında yer almıştı. Mobil platformlarda RAW fotoğraf düzenleme alanında kat edilen mesafe gerçekten etkileyici.

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Pixelmator Photo artık aramızda ve Apple'ın söz verdiği özellikleri barındırıyor. 500'ün üzerindeki sayıda farklı RAW formatını destekleyen uygulama sayesinde farklı türden fotoğraf makineleriyle çektiğiniz ham fotoğrafları düzenleyebiliyorsunuz.

iPad Uyumlu RAW Fotoğraf Editörü Pixelmator Photo

En etkileyici özelliklerinden birisi yapay zeka motoru. Duruma bakılırsa geliştiricileri uygulama için 20 milyon fotoğrafın analiz edildiği bir nöral network kullanmış ve tek bir "Enhance" butonu ile fotoğraflar otomatik olarak iyileştirilebiliyor. Machine Learning (Makine Öğrenimi) yeteneklerinin kırpma gibi basit işlemlerde de işe yaradığı belirtiliyor.

Pixelmator Photo'un diğer bir harika özelliği ise fotoğrafınıza giren bir nesneyi veya bir kişiyi değiştirmenize olanak tanıyan ve fotoğrafın arka planını zahmetsizce değiştirmenizi sağlayan nesne kaldırma olanağı.

Uygulama iPad'de çalışırken basitçe daha büyük bir ekrana taşınan iPhone uygulaması değil, iPad'den yola çıkarak tasarlanmış bir çözüm. Hızlı ve pürüzsüz bir kullanım deneyimi sağlıyor. Kontroller büyük ekranda rahatlıkla kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiş. Yatay ve dikey ekran modları arasında geçiş yaparken menüler etkileyici bir şekilde dönüyor.

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iCloud Drive ile tam entegrasyon sağlanmış. Bu sayede dosyalarınıza Mac sisteminizden de hızlı şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Pixelmator Photo uygulaması 5 USD karşılığında satın alınabiliyor ve neyse ki mobil uygulama dünyasının can sıkan detayı olan uygulama içi satın alma modeli içermiyor.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.