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OnePlus 7, 2019'un en çok beklenen telefonlarından biri ve çıkış tarihi yaklaşıyor. Yeni sızıntılar ortaya çıkmaya başladı ve böylece artık OnePlus 7'den ne bekleyebileceğimizi daha iyi biliyoruz. En büyük yeni özellik gerçek bir uçtan uca ekran ve %90'dan daha yüksek bir ekran-gövde oranı olacak.

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OnePlus 7 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

OnePlus 7'nin özellikleri şöyle olacak:

Snapdragon 855, 7nm işlemci

6,5 inç AMOLED ekran, Full HD çözünürlük

Gerçek kenardan kenara görüntüleme, çentik yok

Dışarı açılan selfie kamera

6GB / 8GB RAM veya daha fazlası

128GB+ depolama

Çift SIM, microSD yok

4150 mAh batarya

Kulaklık girişi yok

OnePlus 7 için en büyük söylenti değişikliği şüphesiz gerçek bir uçtan uca ekran olacak. Çentik yok, delik yok. Yukarıdaki resimler şu ana kadarki en güvenilir sızıntılardan birine işaret ediyor (@OnLeaks'tan geliyor). Bu yüzden bunlar resmi resimler olmasa da, gerçek olabilecek kadar yakınlar.

OnePlus bunu nasıl başarıyor? Tıpkı diğer Çinli firmalarda olduğu gibi. Honor Magic 2 ve Xiaomi Mi Mix 3 zaten böyle bir tasarıma sahip iki cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Tam ekranlı bir tasarım elde etmek için üsten açılır kamera numarasına başvuruluyor.

6T'nin kötü parmak izi tarayıcısı düzeltiliyor

Optik parmak izi okuyucusu görmeyi bekliyoruz ancak 6T’den çok daha hızlı olacak. OnePlus 6T, etkileyici şekilde sorunsuz çalışan çok güvenilir bir telefon, ancak dikkatimizi çeken ve birçok insanın kabul ettiği bir şey var ki ekranın içine yerleştirilmiş olan optik parmak izi tarayıcısı geleneksel bir parmak izi tarayıcısı kadar hızlı çalışmıyor.

OnePlus 7'nin üç arka kamerası olması bekleniyor

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OnePlus 7'nin bunu düzeltmesini bekliyoruz: Beklentiler, parmak izi okuyucusunun daha büyük ve neredeyse %30 daha hızlı olacağı yönünde, en azından OnePlus ile aynı ana şirket tarafından yapılan Oppo ve Vivo'nın telefonlarında görülen şey bu. Parmak izi muhtemelen Galaxy S10'da gördüğümüz ultrasonik türden ziyade optik olacak. Bu mutlaka kötü bir şey değil: Huawei'in P30 Pro'da bu yeni nesil optik parmak izi okuyucularını kullandığını ve önceki nesillerden çok daha iyi çalıştığını gördük.

İlk defa bir OnePlus telefonunda ultra geniş açılı kamera!

OnePlus kameralar gündüzleri diğer amiral gemisi modeller kadar iyiler ancak geceleri onları yakalayamıyorlar. OnePlus 7 ile bu durum değişebilir. Yeni OnePlus 7'nin piyasaya sürülmesi, Sony'nin telefonlar için yeni 48 megapiksel sensörü sunmasıyla aynı zamana denk geliyor. Bu yalnızca bir spekülasyon olmasına rağmen, iddialar bu sensörün OnePlus 7'de olacağı yönünde. Düşük netlikte fotoğraflarda büyük bir iyileştirme sağlamak için piksel bölme teknolojisi kullanılıyor ve dört piksel birden birleştiriliyor.

Bu sensör ana lens görevi görebilir ancak tek olmayacak. OnePlus 7'nin arkasında bir üçlü kamera sistemi bulunacak: Ultra geniş açı ve derinlik algılama kameralarından oluşacak.

OnePlus'ın üst şirketi tarafından yapılan diğer telefonlarda özçekim mekanizması 0,67 saniye içerisinde açılıyor. Yani 1 saniyeden daha az! Bu yüzden kesinlikle hızlı. Yine de mekanizmanın uzun vadede ne kadar iyi çalışacağını henüz göremedik.

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