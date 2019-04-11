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Android'li akıllı telefonunuzda kurulu olan Spotify'da Canvas videoları devre dışı bırakmak imkansız değil! Popüler müzik akışı uygulamalarından Spotify'ı Android işletim sistemli akıllı telefon ya da tablette kullanıyorsanız bazı şarkılar oynatılırken normalde albüm kapağının görüntülendiği alanda şarkıyla ilişkili videonun oynatıldığını görmüş olabilirsiniz. Biz açıkçası az sayıda parçada bu durumla karşılaştık fakat dinlediğiniz müzik türüne bağlı olarak siz bu videolara daha sık rastlıyor olabilirsiniz.

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Spotify bu videoları "Canvas" olarak adlandırıyor. Canvas videolar bazı kullanıcıların beğenisini kazanabilir ancak bizim gibi pil ömrü ve veri tüketimi konusunda hassas olan kullanıcılar Canvas videoların oynatımını kapatmak isteyebilir. Spotify ayarlarından bu videoların görüntülenmesini engellemek mümkün.

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Android: Spotify'da Canvas Videoları Devre Dışı Bırakmak

Öncelikle Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda Spotify uygulamasını çalıştırın.

Arayüzde alt kısımda yer alan seçenekler arasından Your Library / Kitaplığın 'a dokunun.

'a dokunun. Sağ üst kısımdaki dişli çark simgesine sahip olan butonu kullanın.

Spotify'ın Settings / Ayarlar menüsü açılacaktır. Aşağı doğru kaydırma yapın ve Autoplay seçeneğinin hemen altında yer alan Canvas'ı bulun. Bu seçeneği devre dışı bırakın.

Esasında Spotify Canvas videolarının çok az pil ve veri tüketimi için optimize edildiğini belirtiyor ancak biz bir müzik streaming uygulamasında videonun 'olmasa da olur' konumunda olduğu kanısındayız. Video isteyenler için YouTube gibi platformlar ideal.

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