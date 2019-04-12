REKLAMLAR

Akıllı telefon dünyasına dönen kamera tasarımını getirmesinin yanı sıra, Samsung Galaxy A80 aynı zamanda Qualcomm'un en yeni fiyat / performans yonga seti Snapdragon 730'u da tanıtan ilk cihaz oldu. Snapdragon 730 ve Adreno 618 grafik işlemcisini taşıyan Galaxy A80'ın AnTuTu performans test sonucu ortaya çıktı. Galaxy A80 veya Snapdragon 730 buna göre Snapdragon 835 ile Kirin 970 arasında bir yerlere oturuyor.

REKLAMLAR

Samsung Galaxy A80 AnTuTu Puanı (Snapdragon 730)

Samsung Galaxy A80'in testten aldığı 207082'lik puan kendisinin ne kadar iddialı bir cihaz olduğunu gösteriyor. Öyle ki geçen yılın en güçlü amiral gemisi yonga seti 845'in yalnızca birkaç basamak gerisinde. Bugünün mevcut en güçlü çipseti Snapdragon 855 kadar hızlı olmasa da üst sınıf fiyat / performans telefonlarında sıkça tercih edileceğinin sinyallerini veriyor.

Galaxy A80'de kullanılan bu yonga setinin gerçek avantajı yeni 8 nm'lik işlem sürecinden geçirilmiş olması oluyor. Bu sayede güç verimliliği hiç olmadığı kadar yukarılara çıkıyor. Snapdragon 730'nun 2,2 Ghz hızında çalışan altı Kryo 460 çekirdeğine sahip olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

REKLAMLAR

Samsung Galaxy A80 özellikleri arasında 6,7 inçlik Süper AMOLED bir ekran ve yukarıdaki ekran görüntüsünde yer almayan, 48 MP, 8 MP ve ToF (Time-of-Flight) kameralar bulunuyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunuyor. Ancak A80'nin depolama alanı genişletilemiyor. Telefonun bataryası 3.700 mAh. Bu en büyük batarya kapasitesi gibi görünmeyebilir ancak bunun önemi yok. Asıl önemli olan düş güç tüketimli 730'un ve cihazın ekranının gerçekte harcadığı enerji olacak.

Son olarak modelin, Samsung'un yeni 25W hızlı şarjını desteklediğini de belirtelim. Bugün hemen her yeni Android hızlı şarj ile geliyor ve Apple'ın iPhone'larının aksine kutudan hızlı şarj destekli bir adaptör ile çıkıyor. A80'in fiyatlandırması 730 dolar / 650 avro şeklinde olacak ve satışlar 29 Mayıs'taki çıkış tarihi ile başlatılacak.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum