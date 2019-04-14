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Duruma bakılırsa uzun bir süre önce kaldırılan mesajlaşma özelliği ana Facebook uygulamasına tekrar dahil ediliyor. Bu yılın erken döneminde Facebook'un mesajlaşma servislerini birleştirmeyi düşündüğünü öne süren haberler basına yansımıştı. Dile getirilen iddialar Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, Instagram ve Messenger arasında iletişime olanak tanınacağı şeklindeydi.

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Facebook CEO'su Mark Zuckerburg bu bilgileri doğruladı fakat bu gelişmelerin yakın zamanda hayata geçirilmeyeceğini belirtti.

Mesajlaşma Özelliği Facebook Uygulamasına Geri Geliyor

Uygulamalarda tersine mühendislik konusunda uzmanlaşmış bir geliştirici olan Jane Wong, ana Facebook uygulamasına mesajlaşma işlevselliğinin geri döndürüleceğine dair kanıtlar elde etmeyi başardı. Mesajlaşma özelliği Facebook uygulamasından 2014'te kaldırılmıştı, Facebook'ta mesaj alma – gönderme işlemi için Facebook Messenger uygulamasının kullanımı zorunlu hale gelmişti.

Ekran görüntüleri geri getirilen mesajlaşma özelliğinin yanı sıra basitleştirilmiş Facebook tasarımına dair ipuçları da sağlıyor. Wong'a göre yeni mesajlaşma sekmesi basit metin tabanlı yazışmaya olanak tanıyor. Arama ve dosya paylaşımı gibi işlemler için hala Messenger uygulamasını bulundurmak gerekiyor.

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Mesajlaşma yeteneklerinin Facebook'a geri dönüşüyle ilgili firmadan resmi bir açıklama yapılmış değil. WhatsApp ve Facebook Messenger'ın kısa vadede hayatımızdan çıkması da pek olası görünmüyor.

Facebook'un entegrasyona yönelik çabaları Apple'ın iMessage'lı Continuity özelliğini hedefliyor gibi görünse de bu çalışmaların meyvesinin 2020'den önce gün ışığına çıkması beklenmiyor.

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