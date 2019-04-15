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Android ve iOS akıllı telefonlar için başarılı bir bulut depolama servisi olan pCloud'u tanıyacağız. Günümüzde fotoğraf ve videolar akıllı telefonlarımızın dahili depolama birimlerini hızla dolduruyor. Daha fazla depolama alanı için akıllı telefon satın alma aşamasında 100 – 200 USD daha fazla ödeyerek yüksek depolama alanı sunan varyantı tercih etmek ya da destekli cihazlarda microSD hafıza kartlarına yönelmek gibi yöntemler var.

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Android ve iOS Cihazlar İçin Bulut Depolama Servisi: pCloud

pCloud gibi bir bulut depolama hizmetiyle daha uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir çözüm elde edebilirsiniz. Akıllı telefonunuzu fotoğraf ve videolarla doldurmak yerine bu içeriklerin otomatik olarak pCloud'daki bulut depolama alanınıza yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Fotoğraf ve videolarınız buluta güvenli şekilde yüklendikten sonra uygulama cihazdaki dosyayı otomatik olarak siliyor.

Elbette bulut depolama alanınıza yüklediğiniz içerikleri aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Paylaşılan indirme bağlantısı ile ilgili ayarları düzenleyebilirsiniz. Fotoğraf başlığı, manşet ve açıklama kısımlarını girebilirsiniz.

pCloud kullanıcılara 10 GB ücretsiz bulut depolama alanı sunuyor. Daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız serviste iki ücretli abonelik seçeneği var: 500 GB ve 2 TB depolama alanı edinebiliyorsunuz. İlki aylık 4.99 USD, ikincisi ise 9.99 USD karşılığında kullanılabiliyor.

Her iki seçenek için ömür boyu planları da var. Ömür boyu 500 GB kapasiteli bulut depolama alanını 175 USD, ömür boyu 2 TB kapasiteli bulut depolama alanını ise 350 USD karşılığında satın alabiliyorsunuz. Bunlar elbette bir defalık ödemeler.

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Bulut depolama çözümleri veri yedeklemek için hayli mantıklı ve pratik olsalar da yüksek upload / yükleme hızlarına ihtiyaç var. Yüksek kapasiteli ve ücretli bir bulut depolama alanı edinmeden önce mevcut internet bağlantınız ile böyle bir servisten ne ölçüde verim alabileceğinizi değerlendirmenizde fayda var.

pCloud'un Android uygulamasını buradan, iOS uygulamasını ise bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.