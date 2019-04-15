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3 milyardan fazla çalma listesi ile Spotify'ın her durum için bir çalma listesi bulunduğunu söyleyebiliriz. Birsosyal toplantıda arka planda çalabileceğiniz bir müzik, ders çalışmanıza ya da yaptığınız işe odaklanmanıza yardımcı olacak melodiler arıyorsanız, o zaman çözüm Spotify'da olabilir. Buğdayı samandan ayırmanıza yardımcı olmak için, fon müziği olarak kullanabileceğiniz en iyi Spotify çalma listelerini bulduk.

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Arka Planda Çalabileceğiniz En İyi Spotify Playlist'leri

1. The Ultimate Background Music Playlist

Bu çalma listesi isminin hakkını verir. 14 saatin üzerinde çalma süresi olan ve yaklaşık 250 şarkı içeren bir listedir. Şarkılar yumuşak, enstrümantal, gitar, piyano ve keman gibi rahatlatıcı enstrümanlar kullanılarak yaratılmıştır. Bir ofis, ev veya sosyal toplantı için fon müziği olarak uygun mükemmel bir settir.

2. Lo-Fi Hip-Hop Playlist by Chilledcow

Chilledcow, 24 saatlik canlı yayın hip hop şarkılarıyla popüler oldu. Bu oynatma listesini kullanarak benzer bir deneyim elde edebilirsiniz ancak YouTube'u açmanıza gerek kalmaz. Bu çalma listesi kesinlikle hip-hop’tan çok daha basittir ancak kötü olduğu anlamına gelmez. Çalışmak için harika bir çalma listesidir. Ritimler oldukça tutarlıdır ve şarkılar, üretken olmaya çalışırken aradığınız çeşitliliği sunar.

3. Japanese Lo-Fi Hip-Hop

Bu, internetin en popüler listelerinden biridir. Japonların, lo-fi'ının ve hip-hop'ın bir araya geldiği bir karışımdır. Çalışmak veya dinlenmek için biraz müziğe ihtiyacınız varsa, daha fazla aramanıza gerek yok.

4. Pure Mellow Jazz

Caz müziği iş yapmak ve çalışmak için çok kötü değildir. Ancak bazen kesin sonuç vermeyebilir ve dikkatinizi yaptığınız işten başka yöne çevirebilir. Pure Mellow Jazz çalma listesinin öne çıktığı nokta burasıdır. Dinleyin ve kendiniz karar verin.

5. Lo-Fi Beats

Spotify’ın kendi Lo-Fi Beats çalma listesi vardır ve oldukça iyidir. Rahatlamanıza ve odaklanmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanan 99 şarkıdan oluşan bir şarkı listesidir. Lo-fi tarzında yeniyseniz, bu çalma listesi başlamak için iyi bir yerdir.

6. Instrumental Pop Covers

Enstrümantal müzik ve pop şarkıları hayranıysanız, bu çalma listesinin tadını çıkarabilirsiniz. Popüler pop şarkılarının enstrümantal versiyonlarından oluşan geniş bir koleksiyona sahiptir. Bu yüzden muhtemelen aşina olduğunuz ancak tanımadığınız bir tarzda sunulan şarkılar göreceksiniz.

7. Instrumental Study

Enstrümantal pop şarkılarını rahatsız edici bulursanız, Spotify'daki bu Instrumental Study çalma listesini deneyin. Elinizi altındaki göreve odaklanmanıza yardımcı olması için tasarlanmış yumuşak tonlu bir koleksiyonundan oluşur.

8. Deep House Relaxing Study Music

Grand Sound, YouTube'daki en iyi mixtape'lerden bazılarını yapar ve bu Spotify çalma listesi de bir istisna değildir. Odaklanmanıza ve çalışmanıza yardımcı olacak; sürekli olarak güncellenen 100 Deep House şarkısı içerir.

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9. Classical Essentials

Klasik bir müzik tutkunuysanız, bu çalma listesini çalışırken arka plan müziğiniz olarak kullanabilirsiniz. Çalma listesinde Beethoven, Philip Glass, Charles Ives ve daha fazlası gibi sanatçılar yer alıyor.

10. Piano in the Background

Bazen sadelik ihtiyacınız olan tek şeydir. Bu çalma listesi tamamen yumuşak piyano parçaları ile ilgilidir. Hiçbir şey fantezi veya üstüne kaçmamaktadır. Sadece saatlerce süren rahatlatıcı piyano müziği dinlersiniz.

11. The Chillhop Cafe Playlist

Bu chill enstrümantal hip-hop beat çalma listesi, klasik caz ve enstrümantal sesleri modern elektronik müzik ile birleştiriyor. Kafelerde çalınacak şekilde tasarlanmıştır ancak çalışmak için arka plan müziği olarak harika gitmektedir.

12. Ambient Relaxation

Adından da anlaşılacağı gibi, bu çalma listesi ortam sesleri ile doludur. Basit ancak hayattan notalar içerir. Arka planda düşük ses seviyesinde bir şeyler çalmayı düşünüyorsanız, bu iyi bir seçim olabilir. Lo-fi hip-hop ve yukarıda yer alan Deep House karışımlarına göre belirgin kontrastı vardır.

13. Peaceful Meditation

Bu Spotify çalma listesi meditasyon yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sessizce meditasyon yapamıyorsanız, bu şarkı listesi sizin için en iyi şey olabilir. Sakinleştirici şarkılar ve enstrümanlar içerir. Sakin bir his verirler. Ancak bazıları için bu çalma listesi aynı zamanda okuma yapmak için de idealdir.

14. Girl Talk – All Day

Girl Talk – All Day, onlarca hip-hop ve rap şarkısının örneklenmesiyle yaratılmış bir mixtape'dir. Daha iyimser bir şeyler arıyorsanız, Girl Talk'un çoklu mixtape albümlerini içeren bu şarkı listesini kaçırmayın.

15. Nature Sounds

Biraz sakinleşmeniz gerektiğinde açmak isteyeceğiniz mükemmel bir çalma listesidir. Lo-fi ritimlerini unutabilir ve bunun yerine bazı doğa seslerinin tadını çıkarabilirsiniz. Bu çalma listesi nehirlerden, ormanlardan, ağaçlardan, kuşlardan ve daha birçok şeyden oluşur.

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