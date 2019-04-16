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Samsung One UI, şirketin Android için hazırladığı yeni özel arayüz. Arayüz önceki arayüze kıyasla genişletilmiş bazı işlev ve özelliklere sahip. Eksik olabilecek bir şeyse bölünmüş ekran / split screen görünümüdür. Android 8 Oreo günlerinde yalnızca Son Uygulamalar düğmesine dokunup basılı tutmanız bölünmüş ekran moduna girmeniz için yeterliydi. Bunu bugün denediğinizde hiçbir sonuç alamazsanız. Peki ne yapmanız gerekir?

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Samsung Galaxy S10'da Split Screen Modunu Açmak

Endişe etmeyin, bölünmüş ekran aslında hala burada! Sadece başka bir yere gizlenmiş durumda. Aşağıdaki kılavuz Galaxy S10, S10+ ve S10e'de bölünmüş ekran / split screen özelliğini açmayı ele alıyor. Tabii bu adımlar Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 gibi One UI çalıştıran herhangi bir modelde kullanılabilir.

I. Son uygulamalar menüsüne dokunun

Evet artık tutma yok, çift dokunma yok ya da daha farklı jestler yok. O yüzden bunları denemeyin. Jest destekli bir arayüz kullanıyorsanız, Son Uygulamalar alanından yukarı kaydırarak başlayın.

II. Bir uygulamanın simgesine dokunun, Bölünmüş ekran'ı seçin

Her uygulamanın üzerinde bulunan uygulama simgelerini görüyor musunuz? Pekala, bu ikona dokunmak size bir seçenek listesi sunacak!

III. İkinci uygulamanızı seçin

Bölünmüş ekranda aç seçeneğini seçtiğinizde, mevcut uygulama ekranın en üstünde sabitlenmiş olarak kalacaktır. Ardından, ekranın alt yarısına yerleştirmek için farklı bir uygulama seçebilirsiniz. İstediğiniz zaman Son Uygulamalar düğmesine basmak, alt ekrandaki uygulamalar arasında geçiş yapmanıza olanak sağlar. Ana Ekran tuşuna basmak ana ekranı açacaktır ancak yine de söz konusu uygulamayı sabit tutmaya devam edecektir.

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Bölünmüş ekranı kapatmak için ayırma çubuğunu tutmanız ve en üste ya da en alta kadar kaydırmanız yeterlidir. Split screen böylece devre dışı kalır.

IV. Bonus: Yüzen pencereler

Pop-up görünüm özelliğinin de bulunduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bu özelliğe dokunmanız, uygulamayı ekranınızın etrafındaki herhangi bir yere yeniden yerleştirebileceğiniz ve boyutunu ayarlayabileceğiniz kayan bir pencerede açacaktır. Bu sayede bölünmüş ekranda aynı anda 5 adet açık uygulama ile çalışabilirsiniz. Tabii pratik olduğu sürece!

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