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AirPlay, Apple kullanıcılarının ses ve video yayını yapmasının yanı sıra cihazlarının ekranını başka bir cihazda yansıtmasını sağlar. Teknoloji iPhone, iPad, MacBook ve Apple TV'ye dahil edilmiştir. iPhone'unuzdan Apple TV'ye (veya bir Apple HomePod'a) ses veya video aktarmanın en kolay yoludur. Ancak en uygun fiyatlı cihazlar değillerdir. İşte AirPlay'den daha ucuz Apple TV alıcıları.

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AirPlay'den Daha Ucuz Apple TV Alıcıları

Anewish Kablosuz WiFi Ses Alıcısı

Anewish Kablosuz WiFi Ses Alıcısı, Chromecast Audio'nun steroidli versiyonu gibidir. Anında bir AirPlay hoparlörüne dönüştürmek için mevcut hoparlör sisteminize takabileceğiniz küçük bir dongle'dır. Wi-Fi üzerinden çalıştığı için Bluetooth gibi ses sıkıştırması ve gecikmesi yapmaz. Böylece AirPlay üzerinden müzik çalabilirsiniz. Cihazlarınızın hiçbirinde kurulum gerektirmez.

Dahili WPS özelliğini kullanarak, alıcıyı doğrudan Wi-Fi ağınıza bile bağlayabilirsiniz. Bu, telefonunuz kapalı olsa bile Pandora gibi çevrimiçi servislerden ses çalmaya devam edebileceği anlamına gelir (çevrimiçi servislerde müziği kontrol etmek için hoparlörlerinizdeki kontrolleri kullanabilirsiniz).

AudioCast uygulamasını yüklerseniz, birden fazla alıcıyı birbirine bağlayabilir ve senkronize edilmiş çok odalı bir ses sistemi oluşturabilirsiniz. Uygulamayı, tüm hoparlörlerinizde Pandora veya Spotify gibi servislerden müzik çalmak için kullanabilirsiniz. DLNA ve UPnP akışı için de destek vardır.

AirFoil AirPlay Mac Windows

AirFoil, Mac'inizden veya PC'nizden hayal edebileceğiniz her tür cihaza ses akışı yapmanızı sağlayan özel bir yazılımdır. Mac veya PC'nizden Bluetooth hoparlörler, Chromecast, Apple TV ve hatta HomePod'a müzik akışı yapmanın kolay bir yoludur.

AirPlay ve Bluetooth hoparlörün bir kombinasyonunu kullanıyor olsanız bile, uygulama size gecikmesiz çoklu oda sesi sağlar. Bir şey çalmaya başladığınızda biraz gecikme vardır. Ancak akış bir kez senkronize edildiğinde, tüm cihazlarda kesintisiz ses deneyimi elde edersiniz.

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AirFoil, yüksek kaliteli kablosuz ses akışındaki uyumluluk sorununu çözer. AirFoil'i kaynak ile hoparlör / TV arasına koyun ve her senaryo için özel bir çözüm aramayı unutun. Mac'inizdeki AirFoil'i kullanarak, desteklenmeyen bir Spotify uygulamasından Chromecast'inize ses akışı bile yapabilirsiniz.

Ücretsiz AirFoil Satellite uygulamasıyla iPhone veya iPad'inizi bir ses alıcısına dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde, Windows PC veya Mac'inizden iPad'inize ses akışı sağlayabilirsiniz. AirFoil'e ücretsiz olarak deneyebilirsiniz; lisans ücreti Mac için 29 dolar, Mac ve PC paketi için 39 dolar tutarındadır.

AirServer

AirFlow ses konusunda uzmanlaşırken, AirServer’ın uzmanlığı videodur. Spesifik olarak, AirPlay, Google Cast ve Miracast kullanan platformlarda yüksek kaliteli, gecikmesiz ekran yansıtma özelliği sunar. Eski Mac'inizi veya PC'nizi evrensel bir alıcıya dönüştürmek istiyorsanız bu harika bir çözümdür. AirServer, iOS, Android ve Windows gibi çeşitli kaynaklarla uğraşmanız gereken bir çalışma ortamında özellikle yararlı olur.

AirServer uygulamasını Mac'inize veya PC'nize kurduktan sonra bir AirPlay alıcısı gibi davranır. Mac veya PC'nizi bir TV'ye bağlayın, tüm cihazların aynı ağda olduğundan emin olun, Kontrol Merkezi'nden AirPlay seçeneğini seçin ve yüksek kalitede bir yerel akışa sahip olun.

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