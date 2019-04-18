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iPad Pro'ya sahip olan herkes için Apple Pencil'dan vazgeçmek zordur. İsteğe bağlı kullanılabilen cihaz, diğer birçok kalemde bulunmayan çok sayıda harika özelliği bir arada sunuyor ve sanat yaratmanın ve hatta not almanın harika bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, Apple Pencil ile uyumlu olmayan tabletlere sahip çok sayıda iPad kullanıcısı var. Bu nedenle bu yazımızda çoğu iPad modeliyle uyumlu beş Apple Pencil alternatifi sunuyoruz.

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En İyi Apple Pencil Alternatifleri (iPhone ve iPad)

Adonit Pixel

Apple Pencil ile benzer bir deneyim arıyorsanız, Adonit Pixel harika bir seçimdir. En önemlisi, 1.9 mm stylus ucu daha fazla hassasiyet ve daha doğal bir yazma deneyimi sağlar.

İki programlanabilir kısayol düğmesi, kullanıcılara silme ve yineleme gibi özelliklere hızlı erişim sağlar. Bu kesinlikle Apple Pencil'da bulunmayan bir şey.

FiftyThree Pencil

iPad'iniz için bulabileceğiniz birden fazla “kalem” var ancak FiftyThree Pencil fiyatının hakkını Apple'dan biraz daha fazla veriyor. Dış kısmı gerçek ahşaptan yapılmış, ancak sivriltilmiş bir uç, kalemi gerçek yazı gereçlerine daha yakın hale getiriyor.

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Wacom Bambu Duo

Wacom, iPhone ve iPad'in piyasaya çıkmasından çok önce girdi ürünleri yapmaya başladı. Wacom Bamboo Duo bir iPad (veya iPhone) kalemidir, ancak yerleşik tükenmez kalemi ile analog biçimde gitmenizi sağlar. Bamboo Duo güç gerektirmez, bu nedenle herhangi bir dokunmatik ekran cihazla uyumludur.

Moko Active Stylus Pen

Kalemin bir ucunda, çoğu iPad modelinin ve daha yeni iPhone'ların ekranına yazarken gerçekçi bir kalem hissi veren 1,5 mm'lik ince bir metal nokta bulunur. Bu, yaklaşık bir saat içinde şarj edilebilen dahili bataryanın kullanılmasını gerektirir. Sekiz saate kadar sürekli kullanım sağlar ve güç tasarrufu için 30 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.

Stüdyo Temiz Kozmonot

Studio Neat Cosmonaut'un boyutunun sizi aldatmasına izin vermeyin. İnce kalem yerine silme kalemine daha çok benzese de, stylus katı bir alüminyum göbeğe ve yumuşak kauçuk dış kısma sahiptir. Kalemin ucu, iPad veya iPhone dokunmatik ekranlarında sağlam ve hassas şekilde çalışır.