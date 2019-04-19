REKLAMLAR

Samsung Galaxy Fold inceleme videoları gelmeye başladı. Cebinde 2000 dolarlık bir delik açılmış olan herkes Galaxy Fold'u ön sipariş verebiliyor. Ancak bu ilk nesil katlanabilir telefon ile ilgili ortada çok fazla olumsuz yorum var. Cihazların test videolarında bozulduğu göze çarpıyor. İşte 1980 dolarlık Samsung Galaxy Fold yerine alabileceğiniz daha iyi ürünler.

REKLAMLAR

1980 Dolarlık Samsung Galaxy Fold Yerine Alabilecekleriniz

1. Bu Samsung kombosuna göz atın

Samsung Galaxy Fold yerine 1.980 dolara satın alabileceğiniz 5 mükemmel şey.

Ceramic Samsung Galaxy S10 + 512GB (1,250 $)

Galaxy 4G LTE Silver Watch (400 $)

Kablosuz Şarj Cihazı Duo Pad (100 $)

Galaxy Buds (130 $)

Galaxy S10+ Deri Kılıf (49 $)

Toplam 1,929 $

Evet, 512 GB doğal saklama alanıyla seramik siyah veya beyaz renkte enfes Galaxy S10+ alabilir, güzel renkli bir deri kılıf seçebilir ve kendinizi Galaxy Watch ile şımartabilirsiniz.

2. Apple ekosistemine girin

Apple iPhone XS Max 256 GB (1,249 $)

44mm Apple Watch Serisi 4 GPS+ (529 $)

Kablosuz Şarj Kılıfı ile Apple AirPods (200 $)

Apple AirPower (0 $)

Toplam 1.979 $

Apple ekosistemine girmek için ne harika bir zaman. Çok fazla saklama alanı olan 256 GB iPhone XS Max'in yanı sıra hücresel ve GPS bağlantısı olan daha büyük Apple Watch Series 4'ü, yeni AirPod'ları ve hatta kendiniz için bir AirPower şarj pedi alabilirsiniz.

REKLAMLAR

4. Bolca MacBook keyfi

13 inç MacBook Pro, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 7. nesil Intel Core i5 (1.899 $)

13 "ICON (70 $)

Starbucks Beyaz Çikolata Mocha, Venti (4.75 $)

Toplam 1,973.75 $

FinalCut Pro X yazılımını gerçekten bir Apple bilgisayarı dışında başka bir donanımda çalıştıramazsınız, bu nedenle kılıflı 13 "MacBook Pro'ya sahip olmak isteyeceksiniz. Kesinlikle, Samsung Galaxy Fold’dan daha verimli olacak.

5. Oyun cenneti

PlayStation 4 Pro 1 TB (399 $)

PlayStation VR Borderlands 2 ve Beat Sabre Bundle (325 $)

PlayStationPlus 12 aylık üyelik (60 $)

Xbox One X Metro Saga Paketi (1 TB) (499 $)

Xbox Live Gold 12 aylık abonelik (60 $)

Walmart'tan 55 inç Samsung UHD HDR TV (428 $)

180x 12 kutu içecek (110 $)

320x Doritos Tortilla Patates Cipsi Nacho Peynirli Çerez (99 $)

Toplam 1.980 $

Bu olağanüstü ürün seçimi size hafta sonlarını oyun ve eğlence dolu geçirmenizi sağlayacak. Hem de oldukça lezzetli fakat sağlıksız diyet seçeneklerinden oluşan bir kaçamak imkanı sunacak.