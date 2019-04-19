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Opera sağlam bir masaüstü tarayıcısıdır, ancak aynı zamanda uzun yıllardır bir mobil tarayıcıya sahiptir. Bu uzun süre içinde, uygulama milyonlarca kullanıcıya ve faydalı birçok güncellemeye sahip oldu. Bununla birlikte, Opera çoğu kullanıcının dikkatini çekmeyen ve radarın altında uçan bir dizi özellikler de ekledi. İşte birkaç ilginç Opera mobil tarayıcı özelliği.

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Opera Mobil Tarayıcıyı En İyi Yapan Özellikler

Veri Tasarrufu

Masaüstü meslektaşı gibi, Opera uygulaması da Opera Turbo olarak bilinen şık bir veri koruma moduna sahiptir. Etkinleştirildiğinde, verilerinizi kaydetmek ve taramayı hızlandırmak için trafiğinizi Opera’nın sunucuları üzerinden yönlendirir. Görüntüler gibi sıkıştırılabilecek web sayfası elemanlarını arar. Sayfayı kırpar ve verileri telefonunuza geri gönderir.

Çevrimdışı Sayfalar

Bir diğer kullanışlı ve göreceli olarak bilinmeyen Opera özelliği, bağlantıları daha sonraya kaydetme yeteneğidir. Herhangi bir web sayfasını, adres çubuğunun yanındaki menünün içindeki Çevrimdışı Sayfalar öğesine dokunarak indirebilirsiniz.

Temalar

Opera, kullanabileceğiniz üç tema ile birlikte gelir. Neyse ki, onlardan biri karanlık moddur. Kalan ikisi çoğunlukla beyazken, üçüncü tema kırmızı renklidir. Temaları, Ayarlar'daki Görünüm sayfasından Opera'ya uygulayabilirsiniz.

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Görsel Arama Kısayolu

Google’ı metin yerine resimlerle sık sık araştıran kişiler için, Opera’nın hızlı bir kısayolu vardır. Ne zaman çevrimiçi bakmak istediğiniz herhangi bir resimle karşılaştığınızda, tek yapmanız gereken küçük resme uzunca basmaktır. Ardından Google'a yölendirilirsiniz.

Dahili Google Translate

Opera'nın gerçekten harika bir özelliği de Google Translate'in yerleşik olması. Kullanmak için tercih ettiğiniz dile dönüştürmek istediğiniz sayfaya gidin ve üç nokta menü simgesinin altındaki Çeviri düğmesine basın.

Opera mevcut web sayfasını seçtiğiniz dile çevirecektir. Bu dil seçimini güncellemek istiyorsanız, ayarlarda bunun için bir seçenek vardır.