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Apple CarPlay uygulamaları yolda sehayat ederken mükemmeldir. Uyumlu bir aracınız varsa, CarPlay gezinmeyi, mesajlara cevap vermeyi ve müzik çalmayı kolaylaştırır. iPhone'unuzda kullanabileceğiniz en iyi CarPlay uygulamalarından bazılarına göz atalım.

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iPhone İçin En İyi CarPlay Uygulamaları

Haritalar

En önemli CarPlay uygulaması Haritalar'dır. Simgesine dokunun, bulunduğunuz yerin genel bir görünümünü elde edersiniz. Hedefler bağlantısına tıkladığınızda Haritalar, bulunduğunuz yere göre yerler önerecektir. Benzin istasyonları, restraunt ve daha fazlasını hızlı bir şekilde bulmak için ekranın üstündeki simgelere dokunabilirsiniz.

Telefon

Telefon uygulamasının CarPlay entegrasyonu, arabanızda arama yapmanızı ve almanızı sağlar. Uygulamayı açmak, rehberine göz atmanızı, numara çevirmenizi, son aramaları gözden geçirmenizi veya sesli postanızı kontrol etmeni sağlar. Siri entegrasyonunu da kullanabilirsiniz.

Mesajlar

Arabada güvenle mesaj bırakmak için, Mesajlar uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama son konuşmaları gözden geçirmeni sağlar; ancak bu, yalnızca yolcunun yapması gereken bir şeydir. Telefonda olduğu gibi, Siri de mesaj göndermeyi kolaylaştırır. Ayrıca alınan mesajlarınızı yüksek sesle okumasını da sağlayabilirsiniz.

Müzik

Doğru müzik olmadan seyahat etmek olmaz. iTunes'dan satın aldığınız müzikleri veya aboneliğiniz varsa Apple Music'te bulunan herhangi bir şeyi çalmak için Müzik uygulamasını CarPlay'de kullanın.

Podcast'ler

Müzik yerine podcast dinlemeyi mi tercih ediyorsun? iPhone'unuzdaki gösterilere erişmek için Podcasts uygulamasını kullanın. Siri, iPhone'da belirli bir podcast'i çalabilir veya podcast'i bir dakika ileri atlatabilir. Tüm bunlar için sesli komutlar verebilirsiniz.

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Sesli Kitaplar

Herhangi bir sesli kitabı Apple’ın iBook servisi aracılığıyla satın aldıysanız, arabada size sesli bir şekilde okumalarını sağlayabilirsiniz. Oturup okumak için vaktiniz yoksa sesli kitaplar, kitapların tadını çıkarmak için harika bir yoldur.

iHeartRadio

Arabada radyo dinlemeyi tercih ediyor ancak yakınlarda favori bir istasyonunuz yok mu? iOS için en iyi radyo uygulamalarından biri olan iHeart Radio, CarPlay ile kullanılabilir. Açın ve ülkenin dört bir yanından yüzlerce radyo istasyonuna göz atın. Hızlı erişim için, sürmeye başlamadan önce favorilerinizi telefonunuza kaydedin.

WhatsApp

WhatsApp şu anda CarPlay'de bulunan tek üçüncü taraf mesajlaşma uygulamasıdır. Konuşma listelerinde kaydırma yapamamanız dışında, neredeyse Mesajlar uygulamasında aynı şekilde çalışır. Mevcut tüm sesli komutlar burada var ancak ekstra olarak Siri'nin gelen mesajlarınızı okumasını ve sesli yanıt vermesini sağlayabilirsiniz.

Spotify

Spotify, Apple Music’in en büyük rakiplerinden biri, bu yüzden CarPlay’de mevcut olduğunu görmek harika. Diğer müzik uygulamaları gibi, çalma listelerinize ve diğer kaydedilmiş müziklere arayüz üzerinden göz atabilir veya bir albüm ya da bir türü çalmaya başlamak için Siri'yi kullanabilirsiniz. Yine de, reklamsız dinlemek ve karışık çalma modunu devre dışı bırakmak için Spotify Premium'a ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

NPR

İşte müzikle ilgili haberleri veya diğer eğlenceli içerikleri tercih edenler için en iyi CarPlay uygulamalarından biri. NPR One’ın CarPlay entegrasyonu, herkese açık radyo haberlerini, podcast'leri ve diğer hikayeleri yakalamanızı sağlar.