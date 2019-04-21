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Android işletim sistemli her akıllı telefonda Settings / Ayarlar menüsünden ulaşılabilen bir uygulama yöneticisi bulunuyor. Genellikle göz önünde yer alan bir seçenek olsa da bazı özel arayüzlerde ulaşılması daha zahmetli gelebilir. Bu menüyü kullanmaya alıştığınızda esasında ne kadar önemli olduğunu zamanla fark edeceksiniz. Cihazınıza yüklediğiniz uygulamaları buradan kaldırabildiğiniz gibi uygulama önbelleği ve verilerini temizlemeyi de yine bu menüden gerçekleştirebiliyorsunuz.

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Android: Uygulama Önbelleği ve Verileri Nasıl Temizlenir?

Akıllı telefonlarda uygulamalar kullanıldıkça daha sonra referans alınan dosyalar üretiyor. Bu dosyalar uygulamanın önbelleğine kaydediliyor. Örneğin bir web tarayıcısını kullandığınızda görüntülediğiniz resimler cihaza kaydediliyor, böylece siz aynı web sayfasını tekrar açtığınızda ilgili resim tekrar indirilmeden önbellekteki veri ekrana yansıtılıyor. Bu da zaman ve veri tasarrufu demek.

Zaman zaman bir sorunu çözmek ya da cihazda boş depolama alanı açmak için uygulamanın önbelleklenen verilerini silmek isteyebilirsiniz. Bunun için:

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Akıllı telefonunuzda Settings / Ayarlar menüsüne erişin.

menüsüne erişin. Storage seçeneğine girin. Cihazınızda Android Oreo ya da daha eski bir Android versiyonu mevcutsa App Manager'a dokunun.

Kurulu uygulamaların listesini görmek için Other Apps butonunu kullanın.

butonunu kullanın. Önbelleğini temizlemek istediğiniz uygulamayı listeden bulup seçin.

Clear cache butonuna dokunun.

Clear cache / Önbelleği temizle seçeneği uygulamanın oluşturduğu bazı verileri temizlese de örneğin oturum açma bilgileri ya da oyun save'lerini silmeyecektir. Herhangi bir uygulama ya da oyunda oturum açma bilgileri ve save'leri de silmek istiyorsanız Clear storage / Verileri temizle seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda yaşadığınız sorunlara yanıt aramak için forum sayfamıza bekliyoruz.