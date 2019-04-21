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Günümüzün en pratik teknolojilerinden birisi şüphesiz kablosuz şarj. Akıllı telefonu şarj etmek için kablo bağlamak yerine şarj pad'inin üzerine basitçe koymak yeterli oluyor. Tabii kablosuz şarjın da dezavantajları var. Kablosuz şarj klasik kablolu şarja göre daha çok zaman alıyor ve bazı standlarda cihaz şarj olurken kullanımı çok pratik olmayabiliyor.

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Akıllı telefonlarda genellikle PMA ve Qi kablosuz şarj standartları karşımıza çıksa da Qi standardı daha popüler. Dilerseniz şimdi 2019'un kablosuz şarj özellikli Android telefonlar listesine göz atalım.

Kablosuz Şarj Özellikli En İyi Android Telefonlar (2019)

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro özellikle üst düzey kamera yetenekleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Arka kısmında dört kamera sensörü yer alan akıllı telefon düşük ışık koşullarında iyi işler çıkarıyor. Geniş açılı ve 5X telefoto lensler sayesinde çok yönlülük sağlıyor.

Önceki modele kıyasla daha küçük çentik var. Çerçevelerin inceltildiği görülüyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu ve kablosuz şarj bizlerle. Hatta kablosuz olarak başka bir cihazı da şarj edebiliyor.

Samsung Galaxy S10 Serisi

Samsung'un Galaxy S10 serisi akıllı telefonlarının tümü -Galaxy S10 Plus, S10 ve S10e- kablosuz şarj destekliyor. Samsung'un Wireless PowerShare adını verdiği özellik sayesinde akıllı telefonlar diğer cihazları kablosuz şarj edebiliyor.

Plus modeli elbette serideki en tepe model. Çift ön kamera, daha geniş ekran ve yüksek pil kapasitesi vaat ediyor. Üç arka kamera, ekrana gömülü parmak izi okuyucu ve IP68 sertifikası standart S10 modeli ile S10 Plus'ta karşımıza çıkıyor.

Daha uygun fiyatlı olan S10e ise çift arka kamera, kavisli yapıda olmayan daha küçük ekran, ekran içinde parmak izi okuyucu içermeme gibi farklılıklarla geliyor. Akıllı telefonların üçünde de 3.5 mm kulaklık bağlantısı olduğunu hatırlatalım.

Samsung Galaxy Note 9

Galaxy Note 9 geçtiğimiz yılın en iyi akıllı telefonlarından birisiydi. 6.4 inç genişlikli ekran, güçlü Snapdragon 845 / Exynos 9810 yongası, 8 GB'a kadar RAM, 4000 mAh kapasiteli pil ve IP68 sertifikası ile bir akıllı telefon kullanıcısının beklentilerini rahatlıkla karşılayacak teknik özellikler sunuyor.

Elbette bir de S Pen var. Zaten Galaxy Note serisini Galaxy S serisinden ayıran tek özellik S Pen diyebiliriz. Kablosuz şarj özelliği bulunan Galaxy Note 9 Android 9.0 Pie ve One UI arayüzü güncellemesini aldı.

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Sony Xperia XZ3

Üst düzey teknik özellikler ve Premium tasarıma sahip olan Xperia XZ3'te beklendiği gibi kablosuz şarj özelliği de mevcut. Esasında Sony'nin en üst düzey akıllı telefonu konumunda değil, o cihaz Xperia 1 fakat ilginç şekilde kablosuz şarj desteklemiyor.

Akıllı telefonda kavisli OLED ekran, ön yüze bakan çift hoparlör, Android 9.0 Pie işletim sistemi karşımıza çıkıyor. Ekranda çentik olmaması sevindirici. Parmak izi okuyucu arkada konumlandırılmış.

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro 15 Watt kablosuz şarj desteği sunuyor. Akıllı telefon başka cihazları kablosuz şarj edebilen ilk Android telefon niteliğinde. Qi standardını destekleyen bir akıllı telefonu Mate 20 Pro'nun arkasına koyarak kablosuz şarj edebilirsiniz.

Mate 20 Pro'da 6.39 inç genişlikli ekran, Kirin 980 yongaseti, 8 GB RAM, üç adet arka kamera, ekrana gömülü parmak izi okuyucu, 4200 mAh kapasiteli pil ve 3D yüz doğrulama gibi ilgi çekici detaylar var.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 akıllı telefon esasında performans / fiyat dengesi ile ön plana çıkıyor. Cihazda Snapdragon 855 yongaseti, üç arka kamera ve ekrana dahil edilen parmak izi okuyucu yer alıyor. Cam ve metalden oluşan gövdesiyle birlikte göz alıcı bir tasarıma sahip.

Mi 9 özel Charge Turbo kablosuz şarj yastığıyla yüzde 0'dan yüzde 100 doluluk seviyesine bir saat 40 dakikada ulaşabiliyor.

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