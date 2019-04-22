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Eğer her şey plana göre giderse Galaxy Fold'un ABD'de satışa sunulmasına birkaç gün kaldı. Yine de, Samsung'un iddialara göre, cihazın tanıtımı ve potansiyel alıcılara telefonun nasıl kullanılacağının öğretilmesi konusunda daha büyük çabalara ihtiyaç var. Sadece bu nedenle katlanabilir telefonun Çin gibi yerlerde piyasaya sürülmesinin ertenlediği iddia ediliyor.

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8 İnç ve 13 İnç Ekranlı Katlanabilir Samsung Telefonlar Geliyor

Örneğin, esnek ekranın ayrılmaz bir parçası olan kapak poliimidini kazımamak bunlardan biri. Her ne kadar ekranı tamamen sarmasa ve panel kenarlarıyla kaynaşmasa bile, bir çeşit ekran koruyucusu görevi görerek paneli çizilmelere karşı koruyor.

Diğer taraftan Çin'deki çıkış tarihindeki gecikmenin Samsung tarafında yaşanan bir sorundan dolayı kaynaklandığı konusunda iddialar da var. Kullanıcılar esnek ekrana ve plastik alt tabakaya hasar vermese bile ortaya çıkabilecek daha büyük problemler olduğu belirtiliyor. Bu yüzden olası sorunları ortadan kaldırmadan önce Samsung hiçbir Fold gönderisi yapmayacak.

Samsung'un kullandığı polimer substrat, Fold ekranını diğer telefonlardakinden %50 daha ince hale getiriyor. Diğer yandan Samsung'un bazı ilginç tasarımlara imza atmasına da izin veriyor.

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Bunlar bir yıl içinde daha iyi hale getirilecek. Galaxy Fold'da sahip olduğumuzdan çok daha büyük ekranlara sahip G ve S tipi katlanabilir modeller gelecek. G tipi katlanabilir modelin ekranının iki kez katlanacağı ve açıldığında 8 inç diyagonal boyutta olduğu söyleniyor. Diğeri ise S harfini taşıyor ve biraz daha sivri uçlu bir tasarıma sahip. Ancak tamanen açıldığında 13 inç gibi devasa bir ekran sunuyor. Bunun tabletlere yeni bir bakış getirmesi bekleniyor.

Cihazlarda kullanılan parçalar çoğunlukla mevcut akıllı telefonunkilerle aynı ancak ekranda önemli farklılıklar var. Sözünü ettiğimiz gibi yeni modellerdeki en büyük yükseltme iki kez katlanan ekran olacak. G harfini taşıyan Fold modeli içeriye doğru bükülürken S harfli telefon içeri ve dışarı katlanabilecek. Samsung'un katlanabilir telefonlarla ilgili çok sayıda patenti var.

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