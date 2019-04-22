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Apple Watch'un diğer egzersiz saatlerinden daha iyi olduğu iki özelliği var: Spor takibi ve bildirimler. Hatta bir iPhone'unuz varsa, bir Apple Watch en iyi spor arkadaşınız olabilir. Dahili GPS'i ve iki günlük pil ömrü sayesinde, bileğinizde bir kişisel fitness antrenörü taşıyabilirsiniz. İşte Apple Watch için en iyi fitness uygulamaları.

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Apple Watch İçin En İyi Egzersiz Uygulamaları

Activity

Apple Watch'taki Activity uygulaması, spor yolculuğunuzun merkezi bir parçasıdır. Hareket, Egzersiz ve Stand hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan özellikler sunar. Ayrıca gün içerisinde Activity'den gelen yararlı bildirimler ile karşılaşırsınız. Çok sayıda istastik tutar ve incelemenizi sağlar.

Workouts

Apple Watch için çok sayıda egzersiz uygulaması vardır ve bunlardan en iyilerine yer veriyoruz. Ancak bunların hiçbiri, işlevsellik ve kullanım kolaylığı söz konusu olduğunda Apple’ın varsayılan Workouts uygulamasını yenemez.

Workouts uygulamasını başlatın ve desteklenen egzersiz türlerini görmek için kaydırın. Apple Watch'ınıza ve watchOS sürümünüze bağlı olarak, yürümek, koşmak, yüzmek, yoğun antrenman yapmak, bisiklete binmek ve bunun gibi daha pek çok aktivite için kayıtlar tutulduğunu görebilirsiniz.

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Nike+ Run Club

Nike+ Run Club mükemmel bir uygulama. Dışarıda koşarken ihtiyacınız olan her şeye sahip. Bir hedef belirleyerek başlayabilir veya sesli antrenman özelliğini deneyebilirsiniz. Uygulama, gerçek zamanlı olarak adımlarınızı, mesafenizi, zamanınızı ve kalp atışınızı takip eder.

Workouts++

Workout uygulamasını birkaç kez kullandıktan sonra sahip olduğu sınırlamaları görmeye başlayacaksınız. İstatistikler ekranını özelleştirmenin ve performans grafiklerine bakmanın bir yolu yoktur. Workouts++ bu nedenle daha iyi.

Uygulamanın altı farklı istatistik sağlayan verimli bir şekilde tasarlanmış egzersiz ekranı vardır. Önemsediğiniz ölçüleri kullanmayı ve gerisini kaldırmayı seçebilirsiniz.

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