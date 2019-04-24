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Apple Airpods şu anda dünyanın en popüler kablosuz kulaklıkları arasında. Ancak, piyasadaki tek gerçek kablosuz kulaklıklar değiller. Apple Airpods alternatifler sadece daha ucuz değiller aynı zamanda Apple'ın amiral gemisi gerçek kablosuz kulaklıklardan daha fazla özellik sunuyorar. En iyi Airpods alternatifi arayışındaysanız, şu anda mevcut olan en iyi alternatifleri sıraladık.

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En İyi Airpods Alternatifleri: Android ve iPhone

Samsung Galaxy Buds

Samsung Galaxy Buds sezgisel kontrollere, kablosuz şarj desteğine ve gürültü önleyici mikrofona sahip. Ayrıca, Galaxy S ve Note serilerindeki akıllı telefonlar gibi Samsung cihazlarıyla hızlıca eşleşip senkronize ediyorlar. Onlar, Apple’ın çiftini birkaç şekilde aşan en iyi Airpod alternatiflerinden biri.

Çoğu Samsung ses ürünü gibi, bu Galaxy Buds'larda AKG tarafından ince ayarlanmış. Çok dengeli bir gürültü profili ve şaşırtıcı miktarda bas ile mükemmel ses kalitesi sunarlar. Galaxy Wearables uygulaması, dahili bir ekolayzır ve aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli ses modları ile birçok kişiselleştirme olanağı sunar. Ayrıca her bir Bud'ın yanındaki dokunmatik yüzeydeki kontrolleri kişiselleştirebilirsiniz.

Airpods çok az ses yalıtımlıyken, Galaxy Buds’ın kulak içi tasarımı dış sesleri engeller. Bu nedenle, dış gürültüyü duymamayı tercih ediyorsanız, mükemmel bir seçimdir.

Ancak, dış sesleri bir tutam da olsa duymak istiyorsanız, ortam ses modunu etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik mikrofonu kullanarak dış gürültüyü yükseltir ve kulağınıza aktarır.

Galaxy Buds ayrıca Samsung’un önceki Icon X kablosuz kulaklıkları üzerinde birçok önemli iyileştirmeye sahiptir. Önemli ölçüde daha küçük ve hafiftirler, bu nedenle kulağa çok sıkı otururlar ve düşmeleri muhtemel değildir. Ayrıca, altı saate kadar pil ömrü ve kılıfında ek yedi saat ile daha iyi pil ömrüne sahiptir.

JLab JBuds Air

Yüksek kaliteli, ucuz bir Airpod alternatifi arıyorsanız, JLab JBuds Air mükemmel bir seçimdir. Bu çift normalde daha yüksek fiyatlı ürünlerde bulunan birkaç özelliğe sahiptir. Yeni başlayanlar için, her bir kablosuz kulaklık üzerinde müziği kontrol etmenizi, sesini değiştirmenizi ve akıllı yardımcıyı etkinleştirmenizi sağlayan dokunmatik kontroller var.

JBuds, şarj kutusundan alındığında otomatik olarak açılır ve akıllı telefonunuzla eşleşir. Bluetooth 5.0 etkindir; bu, Bluetooth 4.2 aksesuarlarından daha az gecikme ve eşitleme sorunu olduğu anlamına gelir. Tomurcukların kendileri dört saate kadar dayanır ve kutuda 10 saat daha güç sağlarlar.

Aynı zamanda oldukça hafifler. IP55 ile tere dayanıklıdır. Bu, egzersiz ve açık hava etkinlikleri için uygun oldukları anlamına gelir. Ürünle birlikte verilen halkalar ve kulaklık uçları ile özelleştirildiğinde, uzun süre giymesi rahat olur.

JBuds ayrıca bir akıllı telefon uygulaması olmadan etkinleştirilen üç farklı ses moduna sahiptir; İmza, Bas Yükseltme ve Dengeli. Özel komutları kullanarak bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

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Soundcore Anker Liberty Air

Anker'i güç bankaları, kabloları ve şarj aletleri ile tanıyabilirsiniz, ancak Soundcore markası altında kulaklık da üretmektedir. Soundcore Anker Liberty Air, Airpods'tan net bir şekilde ilham almış iyi bir seçenektir.

İlk bakışta, Soundcore Anker Liberty kulaklık başlıkları Airpod'lara çok benziyor. Bunun nedeni kulağınızın dışına asılı kalan uzun saptır. Bununla birlikte, Airpod'ların aksine, Liberty Air daha iyi ses yalıtımı sunar ve çoğu dış gürültüyü engelleme özelliğine sahiptir. Buds'lar kullanıldığında beş saat dayanırlar ve kılıfı 15 saat daha pil ömrü sağlar.

SoundPEATS TrueFree+

SoundPEATS TrueFree+'nin en popüler Airpod alternatiflerinden niri olmasının iyi bir nedeni var. Bu kadar hesaplı bir kulakiçi kulaklıkta görülmesi şaşırtıcı derecede özellik sunuyor. Bluetooth 5.0 desteği var ve herhangi bir Bluetooth özellikli cihazla hızlı bir şekilde eşleşir.

Her iki kulağı kullanırsanız, dört saate kadar çalışır. Şarj çantası hızlı, kompakt ve kulaklıkları 10 kata kadar daha hızlı şarj etmeyi vaat ediyor. Ayrıca, müziğinizi duraklatmak, çalmak veya atlamak için kullanabileceğiniz yerleşik dokunmatik kontrollere de sahiptirler.

Treblab X5

Apple Airpod'ların yetersiz olduğu bir nokta egzersiz işlevleridir. Treblab X5, egzersiz yaparken kullanılmak üzere özel olarak tasarlandıkları için spor tutkunları için harika, uygun fiyatlı bir seçenektir.

Bu kablosuz kulaklıklar, oldukça küçük ve hafif olmasının yanı sıra kulağınıza sıkıca oturan kancalara sahiptir. Koşu, boks veya benzer yüksek yoğunluklu antrenmanlar yapıyor olsanız bile düşmeme eğilimindedirler.

Ayrıca, çoğu kablosuz kulakiçi gibi terlemeye dayanıklı olmak yerine, IPX4 ile suya dayanıklıdır. Bu, her yönden gelen dış sıvılardan korundukları anlamına gelir. Kulakların kendileri altı saate kadar pil ömrüne sahiptir.

Treblab X5 iyi bir basa sahiptir ve yüksek ses verebilir. Ayrıca makul miktarda ses yalıtımı sağlar. Çok az gecikme süresi de vardır ve çok fazla hareket etseniz bile sabit kalırlar.