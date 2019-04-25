iPhone'da Kullanması En İyi Tarayıcılar

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Varsayılan tarayıcı olduğu için Safari, iPhone'daki en çok kullanılan tarayıcıdır. Ancak resmi bir seçenek olarak biraz yetersizdir. Hızlı ve iOS'e ile entegre durumda ancak iPhone'lar gelişmesine rağmen Safari arayüzü aynı kaldı. Daha fazla özellik içeren daha modern bir şey arıyorsanız İPhone için en iyi tarayıcılar listemize göz atın.

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Chrome

Chrome, iPhone'da Safari'nin en popüler alternatifidir. Bunun iyi bir nedeni de var: Chrome'u Mac'inizde veya PC'nizde kullanıyorsanız, Chrome yer işaretlerinizi, geçmişinizi ve açık sekmelerinizi senkronize eder. Yalnızca bu nedenle Chrome'a ​​geçmeye değer olabilir.

iOS'te Chrome alt araç çubuğu, veri koruma modu, ses kontrolü ve birkaç yeni jestle birlikte gelir. Örneğin, sayfayı yeniden yüklemek için aşağı kaydırabilirsiniz. Aşağı kaydırdıktan sonra, yeni bir sekme açmak için sola veya geçerli sekmeyi kapatmak için sağa kaydırabilirsiniz. iOS'teki Chrome böyle küçük numaralarla doludur.

Bir iPhone XS Max veya iPhone Plus modeli kullanıyorsanız, Chrome'a ​​geçmek web'de gezinmeyi kolaylaştırır.

Firefox

Masaüstündeki Firefox kullanıcıları bu uygulamayla kendilerini evde bulacaklar. Tanıdık bir kullanıcı arayüzü ve sekme yönetimi ile kullanılıyor. Açık sekmelerde arama yapmak için hızlı bir kısayol özelliği de var. Firefox Sync'te oturum açarsanız, Mac'inizdeki veya PC'nizdeki tüm sekmeler, yer imleri ve şifreler iPhone'unuzda kullanılabilir duruma gelir.

Bonus olarak, Firefox çevrimiçi etkinliğinizi korumak için birkaç gizlilik özelliğine sahiptir. Tracker'ları varsayılan olarak engeller, Özel mod sıfır gezinme bilgisi saklar ve bir şifre veya Yüz Kimliği kullanarak Firefox'u kilitleyebilirsiniz.

iPhone'daki Firefox eklentileri desteklemiyor. Ancak, iPhone X kullanıcılarının seveceği harika bir özellik var: Karanlık mod. Etkinleştirildiğinde, kullanıcı arayüzü yalnızca karanlık moda geçmez, web siteleri de karartılır. Artık tüm web sitelerinin siyah arka planı ve beyaz metni olacak ve bu sayede gözleriniz düşük ışıkta daha az rahatsız olacak.

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Firefox Focus

Firefox Focus'u Firefox'un süper özel bir mini sürümü olarak düşünün. Tamamen mahremiyete odaklanan bir uygulamadır. Bu amaçla, uygulamada sekme değiştirme veya geçmişi görüntüleme özellikleri yoktur.

Uygulamayı açın, web'e göz atın, sayfaları açın (ancak yeni bir sekmede değil) ve temelde her şey budur. Uygulama, reklam izlemeyi, analitik izlemeyi, sosyal izlemeyi ve varsayılan olarak içerik izlemeyi devre dışı bırakır. Kalkan simgesine dokunarak Firefox'un kaç izleyiciyi engellediğini görebilirsiniz. Gözatma geçmişinizi silmek için çöp kutusu düğmesine basın.

Brave Tarayıcı

Brave, iOS için hızlı ve güvenli bir tarayıcıdır. Tarayıcınızdaki tüm izleyicileri ve açılır pencereleri (reklamlar dahil) engelleyerek gizliliğinizi en üst seviyeye çıkartır. Bu, özellikle tracker'larla yüklü haber sitelerini açarken, tarama hızınızın sekiz kat daha hızlı olabileceği anlamına gelir.

Ancak olay sadece Brave’in hızlı olması değildir. Uygulamanın kendisini de kullanması çabuktur. Alttaki araç çubuğunda özel bir yeni sekme düğmesi ve en üstte kaydırılabilir bir sekme çubuğu bulunur. Çok az tarayıcı bu arayüz kolaylığına sahiptir.

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