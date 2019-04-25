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Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri platformların tümü kendi video akış hizmetlerini sunar. Ancak, YouTube’un aksine, bu hizmetler en uygun görüntüleme deneyimini sunmuyor. Dün gördüğünüz bir videoyu bulmak bazen sıkıcı bir iş haline gelir. Bu nedenle Instagram veya Twitter'daki favori videolarınızı indirmek isteyebilirsiniz. Ancak pek çok iPhone uygulaması bunu yapmanıza izin vermez ve birkaç seçenek, reklamlar ve açılır pencerelerle doludur. Neyse ki, daha iyi bir yol var.

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Tüm Sosyal Medya Sitelerinden Video İndirmek (iPhone)

Apple’ın kendi otomasyon uygulamasını, Kestirmeler'i kullanarak, Instagram, Twitter ve Facebook'tan video indirebilir ve günlük işleri otomatikleştirebilirsiniz. Oldukça basittir.

Instagram Videoları Nasıl İndirilir?

Instagram'dan video indirmek için InstaSave adlı bir kısayol kullanacağız. Devam etmeden önce InstaSave Kestirmesi'ni buradan indirin. Kestirmeler uygulamasını indirdikten sonra başlatın. Şimdi tarayıcınızda InstaSave kısayolu bağlantısını açın ve Kestirme'yi Al üzerine dokunun.

Şimdi, InstaSave kestirmesi Kütüphane bölümünüze eklendi. Şimdi Instagram uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz bir videoya gidin. Menü düğmesine dokunun ve Paylaş'ı seçin. Ardından, alt satırdaki Kestirmeler'i seçin. Kestirmeler seçeneğini göremiyorsanız, Diğer üzerine dokunun ve etkinleştirin. Video doğrudan iPhone'unuzdaki film rulosu bölümüne indirilecek.

Instagram Hikayeler'i Nasıl İndirilir?







InstaSave kestirmesi, son 24 saatteki Instagram hesaplarını toplu olarak indirebileceğiniz bir özellik içerir. İlk önce kullanıcının Instagram hesabını açın ve Menü düğmesine basın. Buradan, Profil URL'sini Kopyala üzerine dokunun.

Sonra, Kestirmeler uygulamasını açın ve Kütüphane sekmesinden InstaSave'e dokunun. Açılır pencereden Hikayeler'i seçin. Sonra, kestirme kutusunda indirme işleminin ilerlemesini göreceksiniz. Tamamlandığında, kutuda bir onay işareti belirecek. Son 24 saatteki tüm Hikayeler şimdi cihazınızda.

Twitter Videoları Nasıl İndirilir?

Twitter'dan video indirmek için Twitter Video Downloader adında farklı bir kısayol kullanacağız. Bu kestirme için yükleme işlemi aynıdır. Kurulduktan sonra Twitter uygulamasını açın ve videoyu bulun (bu Twitter web sitesi için de geçerlidir).

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Ardından Paylaş düğmesine dokunun ve Tweet'i paylaş seçeneğini seçin. Paylaş sayfasından Kestirmeler üzerine dokunun ve Twitter Video Downloader'ı seçin.

Kestirmenin çalışmaya başladığını göreceksiniz. Açılır pencereden istediğiniz video kalitesini seçin: Yüksek, Orta veya Düşük. Video indirildikten sonra bir onay kutusu göreceksiniz. İndirilen tüm videoları cihazınızın Kamera Rulosunda bulun.

Facebook Videoları Nasıl İndirilir?

Download Video, Facebook'tan ve diğer pek çok web sitesinden video indirmenize izin veren bir kestirme. Ancak, Facebook uygulaması, video paylaşma konusunda biraz farklıdır çünkü video bağlantısını kopyalama veya başka bir uygulamayla paylaşma seçeneği sunmaz.

Download Video kestirmesi bu sorunu çözmenize yardımcı olmak için Facebook videolarını Safari tarayıcısını kullanarak indirmenize izin verir.

Bir sonraki açılır pencerede, indirmek istediğiniz video kalitesini seçin. Video indirildikten sonra Paylaş menüsü açılır. Buradan, Film Rulosuna kaydetmek için Save Video üzerine dokunun.