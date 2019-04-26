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iPhone XI'a dair (XS'in ardılı) ilk render'ların cihazı sırtında kocaman bir kamera çıkıntısıyla resmettiğini hatırlıyor musunuz? Bugün, iPhone 11'in iddia edilen "final" CAD tabanlı render'ları yayımlandı. Tasarımlar gösteriyor ki Apple bu "kambur" orada tutmaya kararlı.

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iPhone 11 / XI Final Tasarımı: Dev Çentik Dev Arka Çıkıntı

Yüzey alanı açısından bu bir akıllı telefonda görülen en büyük kamera çıkıntısı olmalı. Buna rağmen Apple bu sonbahardaki sunumunda bununla övünebilir. Şaka bir yana, eğer bu gerçekten de iPhone XI'ın (ya da yeni iPhone'un ismi ne olacaksa) nihai tasarımıysa, o zaman artık iPhone'lar için dış tasarım anlamında heyecan verici bir şeyin kalmadığını söyleyebiliriz.

Devasa çıkıntı üç kamera sensörüne ve bir mikrofon deliği ile birlikte oldukça büyük bir LED flaş dizisine ev sahipliği yapıyor. İlginç bir şekilde, cihazın arkası tek bir cam parçadan yapılmış ve bu parça aynı zamanda kamera kısmını da kapsıyor.

Karşımızda boyutu iPhone X ve XS'den farklı olmayan 5.8 inç AMOLED bir ekran var. Bu görüntülere yayımlayan kaynak, dört taraftaki çerçevelerin çok hafif (neredeyse farkedilmeyecek) kadar daha ince hale getirildiğini belirtiyor. Ancak garip bir şekilde, yaklaşmakta olan telefonun her anlamda önceki X ve XS'den daha büyük olduğunu söylüyor. Bu da burada bir şeylerin hatalı olduğuna işaret ediyor. Belki de kalınlığını kastetmiş olabilir.

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iPhone XI'ın boyutlarının 143.9 x 71.4 x 7.8 mm olduğu bildiriliyor. XS'in ise 143.6 x 70.9 x 7.7 mm idi. Yan taraftaki sessiz düğmesi artık farklı görünüyor ve eski iPad'lerde bulunanlara benzer. Apple, görünüşe göre bu nesil telefonlar için Lightning şarj yuvasını kullanmaya devam edecek. Zira altta bir USB-C konektörüne dair iz yok.

Şirketin yeni iPhone'ları, iPhone 11 / XI dahil olmak üzere, her zamanki tarihinde yani eylül ayında tanıtması bekleniyor. İddialara göre karşımızda iPhone XS, XS Max ve XR ile performans ve kamera dışında belirgin bir farkı olmayan cihazlar olacak. Tasarımın ortaya çıkışının ardından gelen yorumlarda Apple'ın yavaş yavaş Nokia ile aynı kaderi paylaşacağı söylenmeye başladı. Bunun en azından iPhone'lar için muhtemel olacağını düşünebiliriz; ancak düşük bir ihtimalle.

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