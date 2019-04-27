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Çok beklenen koyu mod özelliği, en son 74.0.3729.112 numaralı güncellemeyle Android için sunulan Google Chrome'a ​​ulaştı. Ancak, karanlık modu veya koyu modu açma seçeneği şu anda normal yollarla kullanılamıyor. Bunun yerine Chrome flags menüsünü etkinleştirmeniz gerekir.

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Chrome'da (Android) Koyu Modu Etkinleştirmek

Bunu yapmak için, Chrome'un adres çubuğuna chrome://flags/#enable-android-night-mode komutunu yapıştırın ve ardından "Android Chrome UI dark mode" menüsünün altındaki açılır listeye dokunun. Bu listeden "Enabled"ı seçin ve Chrome'u yeniden başlatın.

Google Chrome'da koyu modu etkinleştirme seçeneğinde sonraki adım için Android telefonunuzda Google Chrome açıkken Ayarlar> Koyu mod menüsüne giderek Koyu Modu açabilirsiniz.

Google yeni koyu modu getirmenin yanı sıra, bu güncelleme ayrıca menüde bir web sayfasını İngilizce'ye veya tercih ettiğiniz diğer bir dile hızlı bir şekilde çevirmenizi sağlayan "Çevir …" kısayolunu da ekledi. Ancak, sadece Chrome'un bir web sayfasını, cihazınızın varsayılan dilinden farklı bir dilde olduğunu tespit etmesi durumunda görülebilir olduğunu unutmayın.

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Bu yeni değişiklikleri henüz göremiyorsanız, Play Store'dan Chrome'u en son sürüme güncellediğinizden emin olun. Aksi halde özelliklerin ve adımları hiçbiri çalışmayacaktır. Buna flags menüsünde " Android Chrome UI dark mode" seçeneğini görememek dahildir. Android telefonda Chrome'u koyu moda almak için tüm bilmeniz gerekenler bunlardı.

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