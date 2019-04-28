REKLAMLAR

Birçok tüketici Samsung Galaxy S10 hattını hevesle beklerken, diğerleri bu yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen başka bir Samsung Galaxy serisine gözlerini dikmişti. Hayır, Samsung Galaxy Fold değil. Bu merakla beklenen telefon hattının kendi adı gibi 10 numara olması umuluyordu. Yeni iddialar bunu destekliyor. Samsung Galaxy Note 10 Pro 4500 mAh batarya ile geliyor!

REKLAMLAR

Samsung Galaxy Note 10 Pro 4500 mAh Batarya ile Geliyor

Samsung Galaxy Note 5 inçlik ekrana sahip ilk akıllı telefon oldu. Ancak büyük ekran boyutu, alıcıları cihaza çeken şey değildi. Önemli olan şey S Pen idi. Note 10 ile hem S Pen hem de daha geniş ekran sunulduğundan sadece bu nedenle Galaxy Fold'u es geçeceklerini söyleyenler mevcut. Bu yıl, iki adet 4G LTE ve iki adet de 5G desteğine sahip dört farklı Note 10 modelini göreceğiz. Birimlerin ekran boyutları, 6,28 inç ve 6,75 inç olacak.

Koreli KC aracılığıyla aktarılan bir bilgi Galaxy Note 10'un bir sürümünde kullanılacağı iddia edilen bir pilin fotoğrafına dikkat çekiyor. Bu model, 4G LTE özellikli Galaxy Note 10 Pro ve SM-N975 model numarasını taşıyor. (Galaxy Note 9, SM-N960'dır). Fotoğraftaki batarya, Galaxy Note 9'a güç veren 4000 mAh batarya kapasitesine göre %13 artış sunuyor; tam 4500mAh kapasite. Yani Galaxy S10 5G'yi çalıştıracak batarya ile aynı boyutta.

Parça numarası EB-BN975AB ve kısa bir süre önce Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü tarafından onaylanmış bir ürün. Galaxy Note 10 Pro üzerindeki hızlı şarj cihazı 25W'da çalışacak. Bu Galaxy S10 hattında kullanılan 15W hızlı şarj cihazına göre önemli bir artış. Ayrıca, yeni Galaxy A70 orta sınıf modeli de 25W şarjı ile eşleşiyor.

REKLAMLAR

Samsung Galaxy Note 10 ve 10 Pro Özellikleri

En son söylenti, Samsung'un Ağustos ayında Galaxy Note 10 serisini tanıtacağı yönündeydi. Daha pahalı olan Pro modelinin Galaxy 10 5G ile aynı sekizli kamera kurulumuna sahip olduğu söyleniyor. Arkasında dört kamera (2x optik zoom + 16MP ultra-geniş açı + derinlik sensörlü OIS + 12MP telefoto ile birincil olarak 12MP kamera sunuyor) ve önünde iki selfie lensi bulunuyor. Galaxy Note 10'un temel versiyonunun, derinlik sensörü hariç, Note 10 Pro'daki her şeyi içeren bir onlu kamera kurulumuna sahip olduğu bildiriliyor. Tüm Note 10 ünitelerinin en az 8GB belleğe sahip olması ve Snapdragon 855 Mobil Platform tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum