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Qualcomm Snapdragon 810 SoC'nin aşırı ısınması ile ilgili endişelerin bulunduğu zamanları hatırlıyor musunuz? Korku o kadar gerçekti ki Samsung, telefonlarını genellikle bir Snapdragon yongasıyla donattığı ABD'de bile kendi Exynos 7420 yonga setiyle Galaxy S6 hattına güç vermeye karar verdi. Bazı üreticiler bir akıllı telefon içinde üretilen ısıyı dağıtmak için küçük (.6mm) ısı boruları kullanmaya başladı. Ancak fanlı telefon Nubia Red Magic 3 her şeyi bir sonraki aşamaya taşıyor!

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Fanlı Oyun Telefonu: Nubia Red Magic 3

Bugün Nubia, bir soğutma fanına sahip olan Red Magic 3 oyun telefonunu duyurdu. Telefonun iç kısımlarının serin tutulması için cihaz "en gelişmiş sıvı soğutma teknolojisi" olarak adlandırılan dahili bir fanla birleştirilmiş. Nubia, bu kombinasyonun ısı transferini %500 artırdığını söylüyor; bu sadece kullanıcının elinde ki telefonu serinletmekle kalmıyor, aynı zamanda daha akıcı bir deneyim sağlayarak cihazın performansını da artırıyor.

Nubia Red Magic 3, 3 Mayıs’ta Çin’de piyasaya çıkacak ve gelecek ay ABD, Kanada ve Avrupa’da da (İngiltere dahil) satışa sunulacak. Fiyatlandırma henüz açıklanmadı, ancak telefonun ileri teknoloji özellikleri var. Cihaz, FHD+ çözünürlükte 6.65 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. 90Hz yenileme (çoğu telefonun ekranı 60Hz'de yeniler) ile Red Magic 3, kullanıcılara akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Snapdragon 855 Mobile Platform kaputun altında ve üç farklı bellek / depolama yapılandırması olacak (6GB RAM / 128GB depolama, 8GB RAM / 128GB depolama ve 12GB RAM / 256GB depolama). Buna ek olarak, telefon, ön tarafa bakan çift stereo hoparlör, DTS: X ve 3D ses özelliklerine sahiptir. Bu, kulaklıklı veya kulaklıksız bir "sinema sesi" oluşturur. Bir gamepad aksesuarı kullanmak zorunda kalmak yerine, özelleştirilebilen ve dokunmaya duyarlı gamepad benzeri omuz tuşları bulunur.

Nubia Red Magic 3, büyük bir 5000mAh batarya ile donatılmıştır.

Red Magic 3 sadece bir oyun telefonundan daha fazlası. Neredeyse Android 9 Pie'ın stock versiyonuyla yüklenmiş gibi görünüyor. Arkasında Sony'nin IMX586 sensörünü kullanan bir 48MP kamera ve önünde bir 16MP selfie lensi var. İçerideki 5000 mAh batarya ile günün ortasında ve belki de ertesi gün bir priz bulmak konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. RedMagicGameSpace2.0 gösterge tablosu oyunları hızlı başlatmanıza, ayarları ve fan hızlarını optimize etmenize, telefonun sıcaklığını kontrol etmenize ve oyun içi videolar kaydetmenize izin verir. Ayrıca, kesintisiz oyun keyfini çıkarmanız için bildirimleri engellemenizi sağlar.

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Red Magic 3 siyah veya kırmızı renkle mevcut olacak.

29 Nisan’dan itibaren, ABD'li tüketiciler, bu web sitesini ziyaret ederek Red Magic 3 için kaydolabiliyor. Kazanan üç kişi Red Magic 3'e çıkış tarihinden önce sahip olacak ve Red Magic'in web sitesinde ve Nubia'nın sosyal medya kanallarında yayınlanacak canlı bir kutu açma yayını gerçekleştirecek. İkinci üç kişi Red Magic 3'ü %50 indirimli satın alma şansına sahip olacak ve üçüncü dört kişi %20 indirim alacak.

Şubat ayında Nubia, ABD'de Red Magic Mars oyun telefonunu piyasaya sürdü. Bu model, 1080 x 2160 çözünürlüğe ve 6 inç LCD ekrana sahipti. Nubia bu cihazı bir oyun telefonu olarak adlandırsa da, 399 dolar fiyat kesinlikle akıllı telefon severlerin dikkatini çekti. Red Magic 3'ün fiyatını henüz bilmiyoruz; Nubia bunu düşük tutarsa yine çok ses getirecektir.

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