REKLAMLAR

Siz ve arkadaşlarınız Android mi iOS'in mi mobil oyunlar için daha iyi olup olmadığına karar veremiyorsanız, her zaman aralarında seçim yapmanıza gerek olmadığını belirtelim. Çünkü aşağıdaki bu oyunlar hem iOS hem de Android'de oynanabiliyor. İşte telefonunuz için en iyi çapraz platform çok oyunculu mobil oyunlar. Listeye Fortnite'ı eklemedik çünkü bunu bilmeyen yoktur!

REKLAMLAR

En İyi Çapraz Platform Multiplayer Mobil Oyunlar

Spaceteam

Spaceteam tüm arkadaşlarınızın sizinle aynı fiziksel alanda olmasını gerektiren bir oyundur. Adından anlaşıldığı gibi bir uzay ekibi gibi oynamaya çalışırsınız.

Spaceteam'de, siz ve arkadaşlarınız bir uzay gemisinin mürettebatısınız ve her şey ters gitmeye başlıyor. Rotada kalmak için aldığınız komutları birbirinize bağırarak bildirmek zorunda olacaksınız! Bu yüzden sıkı çalışmanız gerekiyor. Hızlı ve kaos doludur. İyi oynandığında gerçekten en zevkli multiplayer mobil oyunlardan biri olur. Hem de iOS ve Android kullanıcıları beraber oynayabilirler.

Words With Friends 2

Words With Friends oyununun devamı niteliğindeki bu oyun bir tür güncelleme gibi düşünülebilir. Bir arkadaşınız ya da çevrimiçi bir yabancı ile sırasıyla tahta üzerine Scrabble tarzı kelimeler yazarak puan toplamaya çalışıyorsunuz.

Friends With Friends 2, ilk oyunla ilgili sevilen her şeyi yerli yerinde tutarken, farklı türden bir meydan okuma için birkaç yeni mod getiriyor.

REKLAMLAR

Ticket to Ride

Ticket to Ride sizi ve arkadaşlarınızı demiryolu baronları yapar. Burada iki ülke birbirlerine tren yollarıyla bağlanma rekabeti içindedir. Grafikler, orijinal board oyununa benzetilmeye çalışılmıştır.

Çapraz platform destekler yani iOS ve Android bir arada oynayabilir. Ayrıca yerel, çevrimiçi veya solo modlara sahiptir. Her oyunun tamamlanması 15-20 dakika sürer ve bu da gerçek zamanlı bir tren yolculuğunda olduğu gibi iyi vakit geçirmeniz için mükemmeldir.

Letterpress

Words with Friends'e benzerdir ancak çok daha basit bir oynanışa ve güzel bir estetiğe sahiptir. Bir rakip ile oynuyorsunuz ve amacınız tüm tahtaları uygun renkte (her zaman mavi) kaplamak. Her dönüşte bir kelime hecelersiniz ve aldığınız her harf renk değiştirir. Rakibiniz aynı şeyi yapabilir ve hatta döşemeyi geri alabilir.

Döşemeleri, kendi renginizdeki döşemelerle çevreleyerek “koruyabilirsiniz” ve siz ve rakibiniz, biriniz tüm tahtayı ele geçirene kadar ileri geri gidebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum