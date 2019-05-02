REKLAMLAR

Hayalet dokunma iPhone'unuz kendi başına eylemler yapmaya başladığında olan şeydir. Ekran, varolmayan dokunuşlara tepki gösterir ya da siz hiçbir şey yapmadan açılan uygulamaları gösterir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu tür garip eylemler biraz can sıkıcı olabilir. Peki iPhone'da Ghost screen sorunu nasıl çözülür?

REKLAMLAR

iPhone'da Ghost Screen Sorunu Nasıl Çözülür?

Dokunmatik Ekranı Temizleme

Basit olabilir, ancak iPhone'unuzun dokunmatik ekranını temizlemek hayalet dokunuş ya da kendi kendine basma problemine karşı etkili bir savunma olabilir. Bunu yaparak, iPhone'un dokunuşunuzu nasıl algıladığını etkileyebilecek tüm kalıntı ve tozları temizleyebilirsiniz.

Ekran Koruyucunuzu Çıkarın

Ekran koruyucular, korumak için iPhone'un dokunmatik ekranına takabileceğiniz ince cam katmanlarıdır. Genellikle yararlı olsalar da, bazen dokunmatik ekranın çalışmasını bozabilirler. Bu nedenle çıkarmayı denemelisiniz, çünkü böyle yapmak ekranın rastgele basması problemine son verebilir.

iPhone'unuzun Kılıfını Çıkarın

iPhone hayalet dokunuş olası nedenlerinden biri hafif bükülmüş bir ekran olabilir. iPhone'unuzda böyle bir ekran varsa, kılıfı kaldırarak sorunu çözebilirsiniz. Denemekten zarar gelmeyecektir.

iPhone'unuzu Yeniden Başlatmaya Zorlayın

iPhone'unuzu yeniden başlatmaya benzer, ancak bazı sorunları çözmede belirgin şekilde daha etkilidir. O nedenle uygulamanızı öneririz:

Sesi Aç düğmesine basıp hemen bırakın.

Ses Kısma düğmesine basın ve hemen bırakın.

Yan düğmeyi basılı tutun.

Apple logosu göründüğünde Yan düğmeyi bırakın.

Bir iPhone 7 veya iPhone 7 Plus’ı yeniden başlatmaya zorlamak için adımlar:

REKLAMLAR

Ses Kısma düğmesini ve Uyku / Uyanma düğmesini basılı tutun.

Apple logosu göründüğünde iki düğmeyi de bırakın.

Bir iPhone 6/6 Plus veya daha önceki cihazları yeniden başlatmayı zorlamak için şunu yapmalısınız:

Sleep / Wake düğmesini ve Home düğmesini basılı tutun.

Apple logosu göründüğünde iki düğmeyi de bırakın.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

Yeniden başlatmalar ve yazılım güncellemeleri iPhone'unuzun hayalet dokunmatik sorununu durdurmazsa, iPhone'unuzda fabrika ayarlarına sıfırlama yapabilirsiniz. Bu, hayalet dokunmaya neden olabilecek tüm temel yazılım sorunlarını gidermenin iyi bir yoludur. Elbette, fabrika ayarlarına sıfırlama işleminden önce iPhone'unuzu yedeklemelisiniz, çünkü bu tüm verilerinizi silecektir.

iPhone'unuzu sıfırlamak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

Ayarları açın.

Genel'i seçin.

Aşağı kaydırın ve Sıfırla'ya dokunun.

Tüm İçeriği ve Ayarları Sil'e basın.

Sil'e dokunun.

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yaptıktan sonra, kurulum işleminden tekrar geçmeniz gerekecektir. Bu, iPhone'unuzu önceden kaydedilmiş bir yedekten geri yüklemeyi seçebileceğiniz yerdir.

Not: iPhone'unuzu Kurtarma Modundan geri yüklemek tüm verilerinizi siler. Bu nedenle, mümkünse, iPhone'unuzu önceden yedeklemelisiniz.

iPhone'unuzu Apple'a Götürün

iPhone'unuz hala kendi kendi dokunuyorsa en yakın Apple Store'dan randevu almanız gerekir. Bunun nedeni ortada muhtemel bir donanım sorunu olmasıdır. Dokunmatik ekran arızası bunların başında gelir. Dokunmatik ekran değişimi yaptırarak iPhone'da ghost screen'i çözebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum