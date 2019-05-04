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Android telefonunuzun düğmelerinin ne kadar az kullanıldığını hiç düşündünüz mü? İki ses düğmesi ve güç düğmesi yalnızca sıkıcı görevlerini yerine getirir. Telefonunuza bağlı olarak birkaç farklı düğmeniz olsa da, özelliklerini değiştirmenize izin verilmez.

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Akıllı telefonunuzun düğmelerini daha iyi kullanabilmenin zamanı geldi. Telefonunuzun donanım butonlarını daha iyi hale getirmek için yükleyebileceğiniz bazı harika uygulamalar.

Android Telefonda Fiziksel Tuşlara Özellikler Eklemek





Button Mapper

Button Mapper telefonunuzda veya bağlı aksesuarınızda bulunan herhangi bir düğmeyi yeniden eşleştirebilecek kapsamlı bir uygulama. Bir veya iki defa bir tuşa dokunduğunuzda veya uzun basıldığında yapılan eylemi kişiselleştirme yeteneğine sahiptir. Button Mapper, kulaklığınızın düğmeleri, ses açma ve azaltma tuşları ve daha fazlası dahil olmak üzere neredeyse tüm tıklanabilir bileşenlerle uyumludur.

Bunun üzerine, uygulama belirli bir OEM tarafından sunulan özel işlevleri de destekliyor. Örneğin, Google Pixel 3’ün ekranının kenarını sıktığınızda ne olacağını ayarlayabilirsiniz. Düzenleyemediği tek şey güç düğmesidir.

Keyboard / Button Mapper





Bu uygulama yukarıdaki ile özdeş görünebilir. Ancak bakmaya değer bir sürü kritik farklılıkları var.

Keyboard / Button Mapper'ın en büyük özelliği tuş kombinasyonları oluşturma yeteneğidir. Böylece birden fazla butonu kullanarak yeni bir eylemi başlatabilirsiniz.

Örneğin, ses kısma düğmesine dokunduğunuzda ve ardından ses seviyesini yükselttiğinde el fenerini yakan yeni bir görev oluşturabilirsiniz. En fazla iki farklı basışı bir araya getirebilirsiniz.

Trainer Stopwatch





Adından da anlaşılacağı gibi, Trainer Stopwatch basit bir kronometre yardımcı programı uygulamasıdır. Ancak bu listede, çünkü telefonunuzun ses düğmeleri ile kontrol edebilirsiniz. Yukarı ve aşağı ses seviyesi tuşlarıyla turları belirleyebilir, başlatabilir, durdurabilir ve ilerlemeyi sıfırlayabilirsiniz.

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Dahası, Trainer Stopwatch temiz bir arayüz ile birlikte geliyor. Birden fazla aktif oturum açmanıza ve önemli değerleri daha sonra görmek için kaydetmenize olanak tanır. İsterseniz karanlık bir tema da vardır.

Frinky Music Controller





Frinky Music Controller, telefonunuzun donanım düğmelerinden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan başka bir kullanışlı uygulamadır. Özellikle müzik çalmak içindir ve ses açma ve azaltma tuşlarına Yönlendir, Duraklat / Oynat gibi eylemler atayabilirsiniz.

Uygulama, ekranınız kapalıyken çalışır ve root erişimi veya herhangi bir hantal ADB izni gerektirmez. Birden fazla tıklama ve uzun basış için görevleri de yapılandırabilirsiniz. Frinky, Google Play Müzik, Spotify ve SoundCloud dahil olmak üzere yaklaşık iki yüz müzik uygulamasını desteklemektedir.

Oops! AppleLock

AppLock, telefonunuzun donanım tuşlarını kullanarak uygulamaları çalıştırmanıza veya ekran kilidini açmanıza izin verir. Normal parmak izi veya sayısal parolalar yerine, ses seviyesini artırma veya azaltma tuşuna belirli bir süre dokunarak telefonunuzun veya özel uygulamalarınızın kilidini açabilirsiniz.

Kodunuz en fazla beş adım uzunluğunda olabilir. Gizliliği sağlamak için, uygulama çekmecesinde basit bir not uygulaması olarak kendini maskeler.

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