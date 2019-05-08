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Android'li akıllı telefonunuzda eğlenerek oynadığınız oyunları Twitch'te canlı yayınlamak mı istiyorsunuz? Bunun için çok iyi bir oyuncu ya da teknoloji meraklısı olmanız gerekmiyor. Yalnızca ele aldığımız aşamaları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Android Oyunlarını Twitch'te Canlı Yayınlamak

Twitch çevrimiçi oyun akışı / yayını sunulan en büyük internet platformu ancak Android'li akıllı telefon ve tabletlerden oyun yayını yapmak örneğin YouTube Gaming'e kıyasla biraz daha zor.

Twitch'in mobil uygulaması akıllı telefondan oyun canlı yayını imkanı vermiyor. Yalnızca Twitch üzerinden gerçekleştirilen yayınları izleyebiliyor ve cihazınızın kamera ile mikrofonunu kullanarak canlı yayınlar oluşturabiliyorsunuz. Yani Twitch'ten vlogging platformu olarak yararlanabilirsiniz.

Android oyunlarını Twitch üzerinden canlı yayınlamak için PC, Mac ve Linux'ta kullanılabilen açık kaynak kodlu Open Broadcaster Software (OBS)'den faydalanabilirsiniz.

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OBS ile PC, Mac ve Linux sistemlerden oyun kaydı ve canlı yayını yapabilmek mümkün. PC ve konsol oyuncuları OBS'i kullanarak Twitch'te canlı yayınlar açıyor. Android işletim sistemli akıllı telefonunuzu USB kablosuyla PC'nize bağlayıp USB Hata Ayıklama seçeneğini etkinleştirmek ve bir ekran kaydı uygulaması edinmek suretiyle cihazı OBS'te video kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

Akıllı telefonda Settings – About Phone menüsüne gidin.

menüsüne gidin. Geliştirici Seçenekleri / Developer Options menüsünü etkinleştirmek için Build Number seçeneğine art arda 10 kez dokunun.

menüsünü etkinleştirmek için seçeneğine art arda 10 kez dokunun. Settings menüsündeki Developer Options 'ı açın ve buradaki USB Debugging seçeneğini işaretleyin.

menüsündeki 'ı açın ve buradaki seçeneğini işaretleyin. Şimdi akıllı telefonunuzun ekran görüntüsünü PC'ye aktarabileceğiniz bir araca ihtiyacınız olacak. Biz Vysor'un başarılı bir seçenek olduğunu düşünüyoruz. Bitrate ve çözünürlük gibi değerlerde ince ayar olanağı için 10 USD karşılığında Pro modunu satın alabilirsiniz.

OBS'te Twitch hesabınızı ayarladıktan sonra akıllı telefonunuzla oynadığınız oyunu Twitch'ten canlı yayınlayabilirsiniz.

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