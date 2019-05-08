iPhone: Bir Kişiye Özel Zil Sesi ve Titreşim Ayarlamak

REKLAMLAR

Sahip olduğunuz Apple iPhone'da sizin için önem teşkil eden bir kişiye özel zil sesi ve titreşim ayarlamak istiyor olabilirsiniz. Bu, özellikle iPhone'un ekranına başka bir şeyle meşgulken bakamadığınız durumlarda ilgili kişinin aradığını kolayca anlamanıza yardımcı olacaktır. Üstelik yalnızca zil sesi değil, kişiye özel titreşim düzeni de tercih edilebiliyor!

REKLAMLAR

iOS: Bir Kişiye Özel Zil Sesi ve Titreşim Ayarlamak

iOS işletim sisteminde varsayılan olarak sunulan zil seslerinin dışında dilediğiniz bir şarkı ya da müziği de zil sesi olarak ayarlamanız mümkün. Tabii bunun için kendi zil sesinizi iTunes'ta oluşturup iPhone'la eşitleme yapmanız gerekiyor. Dilediğiniz zil seslerini oluşturup iPhone'a transfer ettikten sonra sevdiğiniz kişilere özel zil sesi ya da titreşim düzenleri atayabilirsiniz.

REKLAMLAR

Bunun için öncelikle akıllı telefonda telefon uygulamasını açın ve Contacts sekmesini seçin.

Kendisi için özel zil sesi ya da titreşim modeli atamak istediğiniz kişiyi listeden seçin.

İlgili kişinin üzerine dokunduktan sonra karşınıza gelen ekranda sağ üst kısımda bulunan Edit butonunu kullanın.

butonunu kullanın. Arayüzde Ringtone seçeneğini göreceksiniz, üzerine dokunun.

Akıllı telefonunuzda kullanılabilir durumda olan zil seslerinin listesi çıkacaktır. Dilediğiniz zil sesini seçebilirsiniz.

Bu ekrandan titreşim düzenini de değiştirebiliyorsunuz. Vibration seçeneğine dokunarak istediğiniz titreşim seçeneğini ayarlayabilirsiniz. Ayarlamayı gerçekleştirdikten sonra üst kısımdaki geriye gitmeyi sağlayan butona dokunun.

Sevdiğiniz zil sesi ve titreşim desenini ayarladıktan sonra sağ üstteki Done butonunu kullanarak değişiklikleri kaydedebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda yaşadığınız sorunlara çözüm bulmak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.