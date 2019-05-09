REKLAMLAR

Asus, 16 Mayıs'ta yani gelecek hafta açıklanacak olan ZenFone 6'nın bazı özelliklerini onayladı. Şirket, Twitter'da ZenFone 6'nın kaputun altında Snapdragon 855 yonga seti bulundurduğunu doğrulayan bir resim paylaştı. Akıllı telefon bir bildirim LED'i ile gelecek ve USB-C bağlantı noktasının yanında 3.5 mm kulaklık jakına sahip olacak.

REKLAMLAR

Asus ZenFone 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Telefonun sağ tarafında bir ses düğmesi ve güç düğmesi ile birlikte bir Smart Key olacak ve solda SIM ve microSD kartlar için üçlü yuva bulunacak.

Ek olarak, bir Asus yöneticisi Instagram'da Mors kodu formunda bazı ZenFone 6 bilgileri ve detaylarını paylaştı. Mors kodu dönüştürüldüğünde, ortaya bir çift kamera (48 MP + 13 MP) kurulumu ve 5.000 mAh batarya çıkıyor. Her ikisi de ZenFone 5z’in özelliklerine göre önemli ölçüde yükseltilmiş görünüyor.

ZenFone 6, AnTuTu'ya göre 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bir cihaz çentiksiz bir ekran sunuyor. Tahmini fiyatı 750 dolar veya daha yukarısında olacak.

REKLAMLAR

ZenFone 6'nın tanıtımından sadece bir hafta uzaktayız, ancak o zamana kadar Tayvanlı telefon üreticisinin 2019 amiral gemisinin birkaç özelliğini daha açıkladığını görebiliriz.

Asus'un yeni amiral gemisi telefonunun ayrıca 6 GB ya da 8 GB RAM seçenekleri ile geleceği ve bunun yanı sıra 128 ve 256 GB dahili depolama sunacağı düşünülüyor. Asus, diğer bazı üreticileri örnek alarak 12 GB RAM + 512 GB depolama özelliklerine sahip üst düzey bir sürüm çıkarabilir ancak bu henüz kesinleşmiş değil.

Ekran 6.4 inç Full HD+ Ekran özellikleri

1080 x 2340 piksel

Çentiksiz ekran

%90+ ekran gövde oranı Ekran koruması

Corning Gorilla Glass 5 Yonga seti Qualcomm Snapdragon 855

8 çekirdek, 2.84 GHz işlemci İşlemci

Qualcomm Kryo 485 CPU 64 Bit GPU Qualcomm Adreno 640 GPU

Video oynatma: Volumetric VR video oynatma, 8K video desteği

RAM & ROM 6+128 GB / 8+256 GB (LPDDR4x) SD kart yuvası 512 GB'a kadar genişletilebilir

Sensörler İvme ölçer, Ortam ışığı sensörü, Kızılötesi, Yakınlık sensörü, Gyro, Pusula Bağlantı 5G, çift sim, LTE, 3G WCDMA, 2G GSM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, Infrared, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, Çift frekanks GNSS, Ana kamera

Çift 48 MP + 13 MP

Açıklık: f/1.8 1.25µ piksel boyutu Ön kamera

13 MP

Açıklık: f/2.0 Ses Qualcomm® Aqstic

Qualcomm® aptX Batarya

5000 mAh Quick Charging 4.0 Bluetooth Bluetooth 5.0 Renkler Black Wifi Wi-Fi: 802.11ac Wave 2, 802.11a/b/g, 802.11n

Wi-Fi: 2.4 GHz, 5 GHz

En yüksek hız: 867 Mbps

Kanallar: 20/40/80/160 MHz

MIMO: 2×2

En yüksek QAM: 256 QAM

Wi-Fi özellikleri: MU-MIMO, DBS, Dahili baseband, LTE/Wi-Fi

Fiyat 750 dolar (tahmini)

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum