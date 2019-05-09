Asus, 16 Mayıs'ta yani gelecek hafta açıklanacak olan ZenFone 6'nın bazı özelliklerini onayladı. Şirket, Twitter'da ZenFone 6'nın kaputun altında Snapdragon 855 yonga seti bulundurduğunu doğrulayan bir resim paylaştı. Akıllı telefon bir bildirim LED'i ile gelecek ve USB-C bağlantı noktasının yanında 3.5 mm kulaklık jakına sahip olacak.
Asus ZenFone 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Telefonun sağ tarafında bir ses düğmesi ve güç düğmesi ile birlikte bir Smart Key olacak ve solda SIM ve microSD kartlar için üçlü yuva bulunacak.
Ek olarak, bir Asus yöneticisi Instagram'da Mors kodu formunda bazı ZenFone 6 bilgileri ve detaylarını paylaştı. Mors kodu dönüştürüldüğünde, ortaya bir çift kamera (48 MP + 13 MP) kurulumu ve 5.000 mAh batarya çıkıyor. Her ikisi de ZenFone 5z’in özelliklerine göre önemli ölçüde yükseltilmiş görünüyor.
ZenFone 6, AnTuTu'ya göre 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bir cihaz çentiksiz bir ekran sunuyor. Tahmini fiyatı 750 dolar veya daha yukarısında olacak.
ZenFone 6'nın tanıtımından sadece bir hafta uzaktayız, ancak o zamana kadar Tayvanlı telefon üreticisinin 2019 amiral gemisinin birkaç özelliğini daha açıkladığını görebiliriz.
Asus'un yeni amiral gemisi telefonunun ayrıca 6 GB ya da 8 GB RAM seçenekleri ile geleceği ve bunun yanı sıra 128 ve 256 GB dahili depolama sunacağı düşünülüyor. Asus, diğer bazı üreticileri örnek alarak 12 GB RAM + 512 GB depolama özelliklerine sahip üst düzey bir sürüm çıkarabilir ancak bu henüz kesinleşmiş değil.
|Ekran
|6.4 inç Full HD+
|Ekran özellikleri
|1080 x 2340 piksel
Çentiksiz ekran
%90+ ekran gövde oranı
|Ekran koruması
|Corning Gorilla Glass 5
|Yonga seti
|Qualcomm Snapdragon 855
8 çekirdek, 2.84 GHz işlemci
|İşlemci
|Qualcomm Kryo 485 CPU 64 Bit
|GPU
|Qualcomm Adreno 640 GPU
Video oynatma: Volumetric VR video oynatma, 8K video desteği
|RAM & ROM
|6+128 GB / 8+256 GB (LPDDR4x)
|SD kart yuvası
|512 GB'a kadar genişletilebilir
|Sensörler
|İvme ölçer, Ortam ışığı sensörü, Kızılötesi, Yakınlık sensörü, Gyro, Pusula
|Bağlantı
|5G, çift sim, LTE, 3G WCDMA, 2G GSM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, Infrared, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, Çift frekanks GNSS,
|Ana kamera
|Çift 48 MP + 13 MP
Açıklık: f/1.8 1.25µ piksel boyutu
|Ön kamera
|13 MP
Açıklık: f/2.0
|Ses
|Qualcomm® Aqstic
Qualcomm® aptX
|Batarya
|5000 mAh Quick Charging 4.0
|Bluetooth
|Bluetooth 5.0
|Renkler
|Black
|Wifi
|Wi-Fi: 802.11ac Wave 2, 802.11a/b/g, 802.11n
Wi-Fi: 2.4 GHz, 5 GHz
En yüksek hız: 867 Mbps
Kanallar: 20/40/80/160 MHz
MIMO: 2×2
En yüksek QAM: 256 QAM
Wi-Fi özellikleri: MU-MIMO, DBS, Dahili baseband, LTE/Wi-Fi
|Fiyat
|750 dolar (tahmini)
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